¡Sigue cayendo!: así está el precio del dólar HOY, 13 de agosto en Colombia

¡Bajando! Así abre semana el precio del dólar en Colombia HOY 19 de mayo de 2025

En Colombia, el dólar como moneda de cambio siempre ha sido una buena opción para ahorrar en invertir para evitar que la devaluación de la moneda afecte con severidad la economía de cada persona.

La plataforma Wise se dedica a publicar y a hablar sobre temas financieros que puedan servir como apoyo para aquellos que no entienden el mundo de las finanzas. En un artículo, este portal web, explicó que, en lugar de ahorrar en dólares, la mejor opción es invertirlo.

Plantean que cualquier persona puede realizar una inversión en dólares desde Colombia, a partir de tres puntos:

Adquiriendo dólares en efectivo

Abriendo una cuenta en USA

A través de acciones estadounidenses o fondos de inversión

Si bien estas tres recomendaciones son importantes, también es importante que se analice la situación financiera, los riesgos que puede tener invertir y comprar dólares y, sobre todo, el precio actual que este maneje en el mercado.

Precio del dólar HOY, 13 de agosto

El día de ayer, 12 de agosto, el precio del dólar se mantuvo por debajo de los $4.100, cotizándose en $4.045 pesos. Hoy, 13 de agosto, el precio del dólar es de $4.016 pesos, según la Tasa de cambio Representativa del Mercado (TRM) del Banco de la República.

Asimismo, la tasa de cambio promedio del mercado es de $4,017 pesos, y la tasa total de apertura es de $4,020 pesos dentro del mercado.

El dólar cada vez más se acerca a los $4.000 pesos, lo que provoca que, la moneda local (COP), vaya ganando cierto atractivo para algunos inversionistas, pero, pese a esto, el dólar sigue siendo la moneda con mayor demanda para comprar, vender o ahorrar.

Compra de dólares en efectivo

Según Wise, la forma más sencilla de comprar dólares es dirigiéndose a casas de cambio o a un banco con caja de divisas para así, comprarlos en efectivo. Aunque hay dos desventajas:

Tanto los bancos y las casas de cambio venden los dólares a un precio más bajo de lo que realmente cuesta.

Ahorrar dólares en casa, no generan ningún interés, volviéndose un activo no rentable.

Por otro lado, se aconseja que quién esté interesado en realizar una compra de dólares o alguna inversión, acuda a una asesoria con algún experto antes de ir a una casa de cambio o banco.

Compra y venta de dólares en Colombia HOY, 13 de agosto

El precio en las casas de cambio dependerán de la ciudad y el lugar al que se dirija para cotizar la compra y venta de dólares, pues no todos manejan la misma ccotización. Estos son los precios en las principales ciudades según la pataforma Wilkin:

Bogotá D.C. | compra: $3,956 - venta: $4,013

$3,956 - $4,013 Medellín | compra: $3,831 - venta: $3.979

$3,831 - $3.979 Cali | compra: $3,935 - venta: $4,050

$3,935 - $4,050 Cartagena | compra: $3,850 - venta: $4,100

$3,850 - $4,100 Cúcuta | compra: $3,831- venta: $3,990

$3,831- $3,990 Pereira | compra: $3,920 - venta: $4,000

