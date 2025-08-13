Abren convocatoria para elección de Contralor de Antioquia 2026-2029

Medellín, Antioquia

La Asamblea Departamental de Antioquia publicó la resolución 246 del 11 de agosto de 2025, con la apertura oficial de la convocatoria pública para elegir al próximo Contralor o Contralora del departamento para el periodo 2026-2029.

El proceso será adelantado con el apoyo técnico de la Universidad de Cartagena, institución de educación superior acreditada en alta calidad, y que será la encargada de desarrollar las diferentes etapas del concurso.

De acuerdo con el cronograma, las inscripciones se recibirán únicamente los días 25 y 26 de agosto a través de la plataforma habilitada por la Universidad de Cartagena, en el portal www.unicartagena.edu.co. Posteriormente se publicarán las listas de admitidos, se aplicará la prueba de conocimiento el 27 de septiembre y, tras las etapas de evaluación y reclamaciones, la Asamblea conformará la terna de finalistas en sesión del 4 de noviembre. La elección se llevará a cabo antes de finalizar el año, a más tardar el 28 de noviembre.

Entre los requisitos para aplicar al cargo de Contralor de Antioquia está ser colombiano por nacimiento, mayor de 25 años, contar con título universitario de cualquier disciplina, haber ejercido funciones públicas por al menos dos años, no estar inhabilitado y no haber ejercido en el último año antes de la elección un cargo público de la rama ejecutiva a nivel departamental o municipal.

La resolución, así como las etapas, requisitos para el cargo y documentos necesarios, están publicados en la página www.asambleadeantioquia.gov.co.