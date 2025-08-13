Con una velatón en Itagüí, comunidad exigió justicia por la muerte del joven Esteban Yepes

Itagüí, Antioquia

El parque principal de Itagüí se iluminó con cientos de velas en memoria de Esteban Yepes Palacio, el joven de 19 años asesinado con arma blanca el pasado lunes en el sector de Villa Paula, a manos de un habitante de calle. Amigos, compañeros de colegio, vecinos y ciudadanos en general se unieron en un acto de solidaridad y clamor de justicia.

La convocatoria, realizada para las 7 de la noche, reunió a personas que, con velas y mensajes de apoyo a la familia, pidieron que el caso no quede impune. Los asistentes exigieron que William de Jesús Cadavid, de 77 años, capturado ese mismo día tras intentar huir, sea judicializado y no recupere la libertad. Señalan que el detenido representaría un riesgo para la comunidad, pues habría protagonizado episodios de agresividad en otras ocasiones.

Este hecho ha generado conmoción no solo en Itagüí, sino también en Concordia, municipio natal de Esteban. Su familia y allegados claman que la justicia actúe con celeridad y firmeza para que tragedias como esta no se repitan.

La comunidad reiteró su llamado a las autoridades para que se implementen medidas que garanticen la seguridad ciudadana y el control de personas que representen un peligro para la integridad de los demás.