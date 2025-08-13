Red Nacional del Agua alerta por riesgos en los páramos de Boyacá y exige medidas a las autoridades

Tunja

Mediante un comunicado, el Nodo Boyacá de la Red Nacional del Agua de Colombia, alertó sobre la amenaza a la que están expuestos los páramos del departamento y por ende el acceso al agua, por la minería y las actividades agroindustriales que se están adelantando en estos ecosistemas vitales para la producción del preciado líquido.

La coordinadora del Nodo Boyacá, Dianna Dávila, afirmó en Caracol Radio que las presiones socioambientales vienen en aumento desde hace más de una década y por eso se debilita el control institucional en los páramos. «Estamos haciendo un llamado urgente a las comunidades, a las autoridades y a los medios, para sumar esfuerzos en defensa de los páramos, de las fuentes hídricas y de los territorios campesinos».

Y teniendo en cuenta la coyuntura reciente de los paros de mineros de carbón en Paipa y de los campesinos parameros en Ventaquemada, cuestionan justamente a Roberto Arango, el presidente de la Federación de Campesinos del Nororiente Colombiano y quién lideró la movilización en el sector del Puente de Boyacá, por sus declaraciones irrespetuosas hacia los guardapáramos y campesinos: «él afirma que son sapos y lambones. Esto es una falta de respeto con nuestra ancestralidad y el campesinado», señaló Dávila. También rechazó la postura de Zandra Bernal, que tomó la vocería de los mineros de carbón que se manifestaron en Paipa. Frente a la minería en el departamento de Boyacá, la coordinadora del Nodo Boyacá de esta red, recalcó: «minería sí, pero no de la manera como lo vienen realizando. El movimiento ambiental de Boyacá también merece un respeto».

Y la vocera hizo un llamado directo al gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, también por declaraciones que hizo en la mesa de diálogo del paro campesino paramero: «él manifestó en medios de comunicación que los líderes ambientales lo estaban acosando y nosotros tampoco le estamos haciendo una encerrona, pero si los líderes ambientales y sobre todo aquellos parameros y líderes campesinos, que él sabe muy bien quiénes son, lo han venido respaldando ampliamente en toda su campaña y también son líderes que están amenazados desde hace más de cuatro años en Tasco y en diferentes zonas del departamento, pues merecen respeto».

Enfatizan desde este organización ambiental en que no están de acuerdo con la totalidad de lo pactado entre el Gobierno Nacional y los campesinos parameros, en el documento que fue firmado el sábado 9 de agosto en el Puente de Boyacá: «no estamos de acuerdo con este tipo de oportunismos que se han venido realizando. Hay que sentarnos ampliamente y aprovechar la audiencia, para ponerle lupa a las problemáticas ambientales que tiene el departamento».

La audiencia mencionada se llevará a cabo el jueves 28 de agosto en la universidad UPTC de Tunja, de forma presencial y virtual, para visibilizar denuncias sobre explotación en páramos, afectación de fuentes hídricas y riesgos para comunidades.

También denuncia la Red Nacional del Agua que en el municipio de Socha existen 40 títulos mineros activos y que más de 150 socavones han generado violencia y daños ambientales; lo más grave, advierten, es que hay explotación en el páramo de Pisba. Sumado esto, señalan que el dominio de grandes empresas que controlan los precios y dificultan la reconversión productiva en la región.

En el comunicado hacen varias solicitudes a las entidades e instituciones del orden nacional, entre ellas a la Agencia Nacional de Minería que le exigen informar cuántas solicitudes de títulos mineros están en trámite y publicar un informe actualizado de los vigentes, con ubicación georreferenciada y las licencias que tienen. A la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental de la Policía Nacional, que se adelanten acciones efectivas para frenar la minería ilegal y proteger los recursos naturales. Al Ministerio de Ambiente, iniciar la protección de acuíferos y zonas de recarga hídrica en el departamento de Boyacá, con regulación y monitoreo estricto.

Del orden departamental, a la Gobernación de Boyacá le piden diseñar y ejecutar un Plan Departamental de Ordenamiento Minero que incluya la delimitación de zonas excluibles por razones ambientales, sociales y culturales, garantizando la participación ciudadana. A Corpoboyacá y a Corpochivor, les solicitan fortalecer la vigilancia y sanción frente a licencias otorgadas a proyectos mineros en ecosistemas estratégicos.