Estos son los puntos clave del acuerdo con los mineros del departamento de Boyacá

Tunja

Luego de cuatro días de bloqueos por parte de los pequeños mineros de Boyacá se levantó el paro tras la firma de un acuerdo que permitió resolver el conflicto, reconociendo la dignidad de los pequeños mineros y comprometiéndose con acciones para que la transición energética sea justa e inclusiva.

El proceso de concertación contó con la participación del Gobierno Nacional, por intermedio del ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, autoridades locales, pequeños mineros y líderes de la comunidad que lograron el consenso para retornar a la normalidad.

Transición Energética Justa para todos

El compromiso del gobierno es actuar con la mayor claridad y precisión en el proceso de transición. El ministro Palma celebró los acuerdos.

“Hemos acordado una hoja de ruta a futuro para el desarrollo de la Transición Energética Justa, TEJ en el departamento de Boyacá, con el compromiso del Gobierno de iniciar el diseño concertado de la Hoja de Ruta de esa transición en el departamento, qué incluya de manera clara la pequeña minería de carbón, y qué sea construida con la participación del pueblo boyacense”.

También se incluyó la formalización.

“Avanzaremos en la formalización, el reconocimiento, y el destrabe de trámites para garantizar la dignificación de los pequeños mineros de Boyacá”.

La reconversión hizo parte de los acuerdos.

“Avanzaremos en planes regionales de reconversión productiva, para preparar a las empresas de minería del carbón, a los trabajadores, a las comunidades y las autoridades locales. Ese plan se sustentará en las inmensas potencialidades de Boyacá en minerales estratégicos, agroindustria y turismo, así como en energías limpias”. Afirmó Edwin Palma

El diálogo es el camino

El levantamiento del paro es, para el Gobierno una muestra de que el diálogo social es la herramienta más efectiva para resolver conflictos, construir puentes para que permitan la inclusión y la participación de todas y todos los colombianos, y garantizar salidas pacíficas respetando el derecho a la protesta.

Reconocimiento y dignificación

Como parte de los acuerdos, el Gobierno formalizó el reconocimiento de 15 pequeños mineros en Boyacá y abrió el camino para agilizar procesos de formalización, destrabar trámites y garantizar la participación de este sector en la hoja de ruta de la transición energética.