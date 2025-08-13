Gobernador de Antioquia y alcalde de Medellín asistirán a las exequias de Miguel Uribe

Tras la eucaristía realizada el 12 de agosto en la plazoleta de La Alpujarra, en memoria del senador Miguel Uribe Turbay, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, anunciaron que este miércoles 13 de agosto asistirán a las exequias del congresista para acompañar a su familia, víctima de la violencia en el país.

Durante el acto, el alcalde aseguró que este es un momento para mantener la firmeza en la defensa del país y lamentó que, en los últimos tres años, los beneficiados hayan sido las disidencias de las FARC, el ELN, el Clan del Golfo y otras estructuras armadas ilegales.

Gutiérrez aseguró que la mejor forma de solidarizarse con la familia del precandidato presidencial y homenajear su memoria es seguir luchando por la causa que defendió en vida.

“El mejor homenaje que le podemos hacer a Miguel es seguir luchando por la Colombia que él se soñó. Estaremos acompañando a la familia. Todos tenemos el corazón arrugado. Ahora imagínese María Claudia, su hijo Alejandro, su papá Miguel, su hermana, su familia. Esto es una tristeza, una familia que vuelve a vivir lo peor de la violencia de Colombia. Nos devolvieron a los años más oscuros”, expresó el alcalde de Medellín.

Por su parte, el gobernador Rendón afirmó que la justicia debe ser “el mejor antídoto contra el odio” y pidió que el asesinato no quede en la impunidad.

“Vamos a asistir a las exequias, a despedir al senador Miguel, a acompañar a su familia. Necesitamos todos seguir orando por el sosiego que debe tener su familia en un momento tan doloroso. Una familia que además ha sufrido tanto la violencia por cuenta del narcotráfico y la violencia que ha suscitado el odio en el país”, indicó el mandatario departamental.

Un rechazo al crimen

Ambos mandatarios enviaron un mensaje de solidaridad a la familia de Miguel Uribe y rechazaron de forma categórica el crimen, al que calificaron como una muestra más de la desprotección que enfrentan quienes combaten las estructuras criminales en el país.

Gutiérrez y Rendón hicieron un llamado a la unidad, la fortaleza y la esperanza, enviando un mensaje a no ceder ante el miedo ni permitir que la violencia siga marcando el rumbo de Colombia.