“Tenía un hueco en la garganta, me volví loco”: padre de la niña asesinada en Rionegro, Santander

Bucaramanga

Carlos Alberto Gómez aún recuerda con nitidez las últimas palabras de su hija de 12 años, en medio de las aguas frías del rio en el sector El Bambú. Lo que comenzó como una tarde sencilla de pesca terminó en una tragedia que hoy enluta a toda una comunidad, en Rionegro, Santander.

Ese día, el sábado 9 de agosto, Carlos, su hija y un amigo regresaban del río. El camino más corto pasaba por un terreno privado que conocían, pues eran vecinos del lugar. En medio del dolor y la indignación, el padre de la menor, Carlos Gómez rompió el silencio y reveló lo que sucedió.

¿Cómo fueron los hechos en el que una niña de 12 años fue asesinada?

El padre de la menor, relató en Caracol Radio que un hombre, identificado como Nelson Rodríguez Anaya, les cerró el paso que hacían por el rio, sector El Bambú, con palabras amenazantes y les ordenó irse por otro lado.

Lea también: Muertes violentas durante el fin de semana en Bucaramanga y Barrancabermeja

“Íbamos saliendo por una parte ahí que llaman la arenera. Como nosotros conocemos a uno de los arrendatarios ahí, o socios de la arenera, fuimos a salir por ahí. Como no estábamos haciendo nada malo, no pensábamos que fuera a suceder eso”, expresó Carlos.

Mientras cruzaban de nuevo por el agua, se escuchó un disparo. La niña, que iba en medio, cayó de repente. “Me dijo: ‘papi, no puedo respirar’… tenía un hueco en la garganta. Ahí me volví loco”, contó con la voz quebrada.

La menor murió mientras era traslada a un centro médico

Carlos Gómez contó que intentó sacarla a la orilla y correr hacia la carretera, donde varias personas ayudaron a llevarla en un carro hasta el hospital. No llegaron a tiempo. La pequeña murió en el camino, desangrada.

Podría interesarle: Trabajo sí hay: más de 850 vacantes se ofertarán en feria de empleo en Bucaramanga

La familia, migrante venezolana, vivía en la zona desde hace un año y medio. “Era mi niña, la cuidaba todo el tiempo”, dijo, mientras espera que Medicina Legal concluya los trámites para entregarle el cuerpo.

En El Bambú, vecinos y amigos organizaron una velatón en la noche de este lunes 11 de agosto. Entre velas y lágrimas, exigieron justicia y un alto a la violencia en contra de menores.

El presunto agresor ya fue capturado

Tras conocerse el caso, unidades de la Policía Nacional desplegaron un operativo que permitió identificar y capturar al presunto agresor, gracias también a la colaboración de la comunidad. Así lo confirmó el teniente coronel, Luis Aurelio Fonseca, comandante de operativo de Seguridad Ciudadana de Santander.

Ampliar

Hoy, Carlos y familiares de la menor, solo espera poder despedirse de su hija con dignidad y que el responsable, ya capturado por las autoridades, pague por lo que hizo.