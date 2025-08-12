Bucaramanga es la segunda ciudad con mayor inflación del país, ¿por qué aumentó el costo de vida?

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Ismael Estrada Cañas, director del Centro de Información Empresarial de la Cámara de Comercio de Bucaramanga

Bucaramanga

La capital santandereana se posicionó en julio como la segunda ciudad con mayor inflación de Colombia, con un 5,6%, por encima del promedio nacional del 4,9% según el Dane.

El aumento de precios golpea principalmente a los sectores hotelero, gastronómico, transporte y salud, de acuerdo con el Centro de Información Empresarial de la Cámara de Comercio de Bucaramanga.

📊#ElDato | Bucaramanga ocupa la segunda inflación más alta a nivel nacional. Aumentó el IPC en el varios sectores como: hotelero, restaurantes, transporte y salud. pic.twitter.com/5acUqPP7fU — Caracol Bucaramanga (@CaracolBga) August 12, 2025

El director de la entidad, Ismael Estrada Cañas, explicó que la inflación alta no significa necesariamente que Bucaramanga sea la ciudad más costosa, sino que el ritmo de encarecimiento es más rápido que en otras regiones.

Puede leer: Trabajo sí hay: más de 850 vacantes se ofertarán en feria de empleo en Bucaramanga

“La oferta gastronómica y hotelera ha mejorado en calidad y especialización, lo que trae consigo precios más altos, tanto para turistas como para residentes”, indicó.

En temas de educación los colegios privados del área metropolitana de Bucaramanga figuran entre los de mejores resultados académicos del país, lo que permite tarifas más elevadas bajo la regulación del Ministerio de Educación.

Le sugerimos: Hospital de San Vicente de Chucurí podría cerrar servicios en consulta externa por deudas de EPS

Por otro lado el transporte informal, ante la ausencia de un sistema público eficiente, y los mayores gastos en salud por dificultades de las EPS también presionan la inflación.

Play/Pause Ismael Estrada Cañas, director del Centro de Información Empresarial de la Cámara de Comercio de Bucaramanga 01:01 Mostrar Opciones Cerrar Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

“Lo que ha venido sucediendo a partir del tema de la reforma de la salud. Como las EPS, ejemplo Sanitas que en sus momentos de intervención no pudo cubrirle a los pacientes. Eso implica que los pacientes deben acceder a los medicamentos y se convierte en mayores gastos de bolsillo”, explicó el especialista.

Otras noticias: Alertan riesgo para gestantes y bebés por falta de médicos en hospital de Floridablanca

Mientras que sectores como educación y gastronomía muestran avances positivos para la economía local.

Estrada advirtió que problemas estructurales, como el transporte, siguen afectando el bolsillo de los bumangueses y requieren soluciones urgentes para frenar el impacto en los hogares.

En el ranking de las tres ciudades con mayor inflación a nivel nacional están Pereira, Bucaramanga e Ibagué.