Miguel Uribe Turbay estaba preparado para ejercer la Presidencia: Álvaro Uribe durante el sepelio
Noticia en desarrollo...
Ante el desarrollo del sepelio de Miguel Uribe Turbay y el expresidente Álvaro Uribe envió un discurso para que fuera leído.
Noticia en desarrollo...
Ante el desarrollo del sepelio de Miguel Uribe Turbay y el expresidente Álvaro Uribe envió un discurso para que fuera leído.
El siguiente artículo se está cargando
Escucha la radioen directo
Tu contenido empezará después de la publicidad
Programación
Ciudades
Elige una ciudad
Compartir
Más acciones
Suscríbete
Tu contenido empezará después de la publicidad