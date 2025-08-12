El lapsus del presidente Gustavo Petro: Llamó por otro nombre a Miguel Uribe

Colombia

Durante un acto público de ascensos a generales de la Policía Nacional, el presidente Gustavo Petro solicitó un minuto de silencio en memoria del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, cuyo asesinato ha generado conmoción nacional.

No obstante, llamó la atención que el jefe de Estado tuvo un lapsus y confundió el nombre del senador. Fue solo hasta que el ministro de Defensa y otras personas al rededor le corrigieron, que cayó en cuenta del error:

“Si la banda pueda acompañarme, un minuto de silencio por la paz de la familia y la paz misma del senador Mario Uribe Turbay... Miguel Uribe Turbay, perdónenme. Gracias. Quiero comenzar por aquí”, expresó el mandatario al inicio de su intervención.

Por otro lado, el presidente Petro aseguró que el crimen no solo merece honores y una exhaustiva investigación, sino también un análisis profundo sobre su impacto en la seguridad del país.

En ese sentido, afirmó que tanto el Gobierno como la Fiscalía han puesto todo su respaldo a las pesquisas y que se ha solicitado el apoyo de expertos internacionales para esclarecer las causas reales y conocer la verdad de lo ocurrido.

El primer mandatario advirtió que Colombia ha vivido durante décadas una violencia alimentada por la venganza, el sectarismo y el odio político.

“La palabra odio en Colombia no ha dejado de ser palabra sino que ha pasado a la acción y desde hace mucho tiempo. Por odio nos matamos”, señaló.

Por otro lado, habló de reflexiones personales, haciendo honor al libertados Simón Bolívar: “Una de las cosas que aprendí en mi vida es a no odiar, porque sé de la oscuridad que esa energía que provoca el odio ha producido sobre esta patria de Bolívar”.