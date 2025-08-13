“Evitamos que el sepelio sea tomado por el odio”: Petro sobre inasistencia a funeral de Miguel Uribe

Colombia

Luego de que el ministro del Interior Armando Benedetti informara que, por decisión de la familia del senador Miguel Uribe Turbay, el presidente Gustavo Petro ni ningún representante del Gobierno harían presencia en las honras fúnebres del parlamentario opositor, el jefe de Estado explicó los motivos de la decisión.

“No vamos (no) porque no queramos, simplemente respetamos a la familia y evitamos que el sepelio del senador Miguel Uribe sea tomado por los partidarios del odio”, fue el mensaje que publicó el presidente Gustavo Petro en su cuenta de X.

La vicepresidenta Francia Márquez también correspondió al pedido de la familia y señaló en sus redes: “Quiero expresar mis más sentidas condolencias a la esposa, familiares y seres queridos del senador Miguel Uribe. He tenido conocimiento de que su familia ha manifestado el deseo de no recibir la presencia de representantes del Gobierno en este momento de duelo, y respeto profundamente esta decisión y, en coherencia con ello, no asistiré”.

Sin embargo, la funcionaria aseguró que “desde la Vicepresidencia, acompaño con solidaridad y respeto el dolor que hoy embarga a sus seres queridos, deseándoles fortaleza en este difícil momento”. Márquez concluyó haciendo “un llamado al país a unirnos, a mantener la esperanza y a trabajar juntos por la reconciliación y la paz”.