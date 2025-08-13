Javier Gandolfi reveló por qué cambió a Marlos Moreno y elogió el partido de Nacional ante São Paulo

Atlético Nacional se jugó un gran partido ante São Paulo por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores. Sin embargo, no estuvieron finos a la hora de definir, pues dos pelotas pegaron contra el palo (Marlos Moreno y Marino Hinestroza) y Edwin Cardona no pudo convertir dos lanzamientos de penal, al enviar uno por fuera del arco y con la atajada del arquero Rafael.

Si bien faltó lo más importante: el gol, el planteamiento del conjunto Verdolaga fue ampliamente superior al del cuadro brasileño, que venía de seis triunfos en los últimos siete partidos. En todas las estadísticas lo pasó por encima y tuvo puntos muy altos a nivel individual, como Marlos Moreno, quien tuvo su segundo juego como titular desde que regresó.

En rueda de prensa, el entrenador, Javier Gandolfi, se refirió a los motivos del cambio de Moreno, aludiendo a cansancio. Del mismo modo, valoró el trabajo hecho por sus dirigidos y se mostró orgulloso, así como trató de darle vuelta a la situación con los penales fallados por Edwin Cardona.

¿Qué dijo Javier Gandolfi tras el empate de Nacional ante São Paulo?

Sobre el cambio de Marlos Moreno: “Me encantaría tenerlo 90 minutos, pero se quedó sin combustible. Tratamos de que llegara con ritmo a este partido; por ahí no iba a ir de inicio, pero tuvo la oportunidad, por lo que le sucedió a Sarmiento (Andrés) y necesitábamos piernas frescas y lúcidas. Fue por eso el cambio. Entiendo que la gente se ponga mal, pero estamos para tomar decisiones“.

Los penales fallados por Edwin Cardona: “La primera palabra que se me viene es orgullo. Tendría que revisar habiendo tanta superioridad ante el rival. Tanto en el juego tácticamente como en intensidad se fue superior. En el tema de los penaltis tenemos una lista de pateadores y eso puede variar dependiendo de la confianza. Hoy le tocó a Edwin errar, pero hay que pensar en lo que viene”.

Sobre el buen juego de Nacional: “Voy a seguir trabajando y con la convicción que tengo desde el primer día. El equipo se entregó, se plantó, no dejó jugar al rival, ni tácticamente, ni mentalmente, ni físicamente. Estoy orgulloso, en realidad. Me deja tranquilo porque el equipo se plantó, jugó e intentó, nos faltó contundencia, pero fuimos evolucionando y por momentos se vio ese juego bonito que le gusta a la gente”.

El partido de vuelta será el martes 19 de agosto en el Estadio de Morumbí, desde las 7:30 p.m. hora de Colombia.