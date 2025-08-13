Hospital César Uribe Piedrahita reanuda atención a usuarios de Nueva EPS tras acuerdo
La reanudación se da tras alcanzar acuerdos que aseguran la continuidad de los servicios, luego de que el hospital anunciara la suspensión parcial por retrasos en los pagos de la EPS.
Caucasia
Luego de haber anunciado a inicios de mes la suspensión de servicios no vitales para afiliados a Nueva EPS por retrasos en los pagos que ponían en riesgo la operación y sostenibilidad de la institución, el Hospital César Uribe Piedrahita informó que a partir de hoy se reanuda la atención total para estos usuarios.
El pasado 4 de agosto, la E.S.E. había advertido que la situación financiera también involucraba a Coosalud EPS, que solo estaría girando alrededor del 50 % del valor facturado por los servicios prestados. En ese momento, el hospital alertó sobre la restricción de insumos por parte de proveedores y la posibilidad de no cumplir compromisos laborales, lo que amenazaba la continuidad del servicio.
Le puede interesar:
En un nuevo comunicado, la administración explicó que la reapertura completa de la atención a Nueva EPS es posible gracias a acuerdos alcanzados que garantizan la continuidad de la prestación, fortalecen la operación y aseguran la atención integral para la comunidad.
El hospital agradeció la paciencia y comprensión de los usuarios durante el tiempo de limitaciones y reiteró su compromiso de ofrecer servicios oportunos, seguros y de calidad.