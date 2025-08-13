Hospital César Uribe Piedrahita reanuda atención a usuarios de Nueva EPS tras acuerdo

Caucasia

Luego de haber anunciado a inicios de mes la suspensión de servicios no vitales para afiliados a Nueva EPS por retrasos en los pagos que ponían en riesgo la operación y sostenibilidad de la institución, el Hospital César Uribe Piedrahita informó que a partir de hoy se reanuda la atención total para estos usuarios.

El pasado 4 de agosto, la E.S.E. había advertido que la situación financiera también involucraba a Coosalud EPS, que solo estaría girando alrededor del 50 % del valor facturado por los servicios prestados. En ese momento, el hospital alertó sobre la restricción de insumos por parte de proveedores y la posibilidad de no cumplir compromisos laborales, lo que amenazaba la continuidad del servicio.

En un nuevo comunicado, la administración explicó que la reapertura completa de la atención a Nueva EPS es posible gracias a acuerdos alcanzados que garantizan la continuidad de la prestación, fortalecen la operación y aseguran la atención integral para la comunidad.

El hospital agradeció la paciencia y comprensión de los usuarios durante el tiempo de limitaciones y reiteró su compromiso de ofrecer servicios oportunos, seguros y de calidad.