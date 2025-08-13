Medellín

Hospital César Uribe Piedrahita reanuda atención a usuarios de Nueva EPS tras acuerdo

La reanudación se da tras alcanzar acuerdos que aseguran la continuidad de los servicios, luego de que el hospital anunciara la suspensión parcial por retrasos en los pagos de la EPS.

Hospital César Uribe Piedrahita de Caucasia, Antioquia. Foto: cortesía.

Hospital César Uribe Piedrahita de Caucasia, Antioquia. Foto: cortesía.

Valeria Suárez Montoya

Caucasia

Luego de haber anunciado a inicios de mes la suspensión de servicios no vitales para afiliados a Nueva EPS por retrasos en los pagos que ponían en riesgo la operación y sostenibilidad de la institución, el Hospital César Uribe Piedrahita informó que a partir de hoy se reanuda la atención total para estos usuarios.

El pasado 4 de agosto, la E.S.E. había advertido que la situación financiera también involucraba a Coosalud EPS, que solo estaría girando alrededor del 50 % del valor facturado por los servicios prestados. En ese momento, el hospital alertó sobre la restricción de insumos por parte de proveedores y la posibilidad de no cumplir compromisos laborales, lo que amenazaba la continuidad del servicio.

Le puede interesar:

En un nuevo comunicado, la administración explicó que la reapertura completa de la atención a Nueva EPS es posible gracias a acuerdos alcanzados que garantizan la continuidad de la prestación, fortalecen la operación y aseguran la atención integral para la comunidad.

El hospital agradeció la paciencia y comprensión de los usuarios durante el tiempo de limitaciones y reiteró su compromiso de ofrecer servicios oportunos, seguros y de calidad.

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad