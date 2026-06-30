Autoridades suspenden obras ilegales de remoción de tierra cerca de la Terminal de Transportes

En atención a las denuncias de habitantes del conjunto residenciales aledaños, la Policía Ambiental, con apoyo de la Guardia Ambiental Colombiana, logró la suspensión de las obras de remoción de zona verde que se ejecutaban sin las autorizaciones ambientales obligatorias en un lote contiguo al sector de la Terminal de Transporte de la ciudad.

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El operativo se desplegó tras la alerta comunitaria sobre afectaciones en la zona. Durante la inspección técnica, las autoridades policivas y la Guardia Ambiental evidenciaron la remoción de la capa superficial del suelo y la alteración de las condiciones naturales del terreno mediante el uso de maquinaria pesada. Las personas presentes no mostraron los permisos requeridos que otorga la autoridad ambiental para este tipo de intervenciones, que además afectaron la flora y fauna del lugar.

Ante la falta de soportes legales, el Grupo de Protección Ambiental de la Policía Nacional procedió a la aprehensión preventiva de un vehículo tipo bulldozer. La medida busca frenar el posible impacto negativo sobre los recursos naturales del sector y garantizar el cumplimiento estricto de la normatividad vigente en el distrito.

La Guardia Ambiental en apoyo a EPA Cartagena reitera a la ciudadanía y a los desarrolladores de proyectos que toda actividad que implique movimientos de tierra o intervención del suelo urbano debe contar con la viabilidad técnica correspondiente. El proceso continuará bajo las instancias sancionatorias ambientales vigentes, mientras se evalúan formalmente los daños ambientales causados en el predio.