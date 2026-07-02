Dieciseisavos Mundial 2026 | Estos son los partidos de HOY 2 de julio: hora Colombia y cómo verlos

El Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 sigue su marcha y este jueves, 2 de julio, se disputará una nueva jornada de los 16avos de final en donde quedarán definidas otras tres selecciones con cupo asegurado en los octavos de final.

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Ahora, para esta fecha serán las selecciones de España, Austria, Portugal, Croacia, Suiza y Argelia las que pelearán por esos tres cupos, teniendo como plato fuerte el cruce entre la Portugal de Cristiano Ronaldo, y la Croacia de Luka Modric, viejos compañeros en uno de los Real Madrid más ganadores de la historia.

En este sentido, en Caracol Radio le contamos todos los detalles de los partidos del día como la hora y en dónde verlos, para que se agende.

Estos son todos los partidos del 2 de julio de los 16avos del Mundial 2026?

Ahora, igual que en los anteriores días de 16avos del Mundial 2026, esta jornada contará únicamente con tres partidos. Estos son:

España vs. Austria

El partido entre ambas escuadras europeas se jugará en el SoFi Stadium, en Los Ángeles, Estados Unidos, y será a las 2:00 de la tarde, hora Colombia.

España llega habiendo ganado su grupo, el H, mientras que Austria quedó segundo de su zona, la J.

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Portugal vs. Croacia

Este será el partido más atractivo de la fecha, pues chocará a Cristiano Ronaldo y Luka Modric en una fase de ‘mata-mata’, en donde solo uno conseguirá un boleto a octavos.

Portugal avanzó a los 16avos como segunda de su grupo, el K (detrás de Colombia). Croacia, desde su lado, quedó segunda de su zona.

Este choque de titanes se jugará en el BMO Field, de Toronto, en Canadá, a las 6:00 de la tarde, hora Colombia.

Suiza vs. Argelia

Recuerde que este partido se disputará en el BC Place Stadium, de Vancouver, en Canadá, a las 10:00 de la noche, hora Colombia.

¿Cómo se pueden ver EN VIVO los partidos de 16avos del Mundial 2026 de hoy 2 de julio?

Para ver los partidos del Mundial 2026 y enterarse de cómo se van formando las llaves de octavos de final tiene dos opciones: la primera, verlos por medio de los canales DirecTV, Caracol TV, RCN, Win Sports y Disney +. Per ojo, recuerde que solo el primero los transmite todos, los demás solo algunos.

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La segunda es, si lo prefiere, sintonizar la señal del Fenómeno del Fútbol, de Caracol Radio, para escuchar la narración de los juegos. También puede seguir el minuto a minuto de los partidos en la página web de este mismo medio, en la sección de deportes.

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