Amalfi: ofrecen recompensa por alias Guaricho de las disidencias y Joao del Clan del Golfo

Amalfi- Antioquia

Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia, lideró un consejo de seguridad en el municipio de Amalfi, Nordeste antioqueño, donde analizó algunos índices de seguridad de esa población y de otras como Vegachí, Yalí y Yolombó. A esta reunión asistieron mandatarios, la policía y el Ejército.

El gobernante manifestó que, si bien algunos índices como el homicidio han disminuido en Amalfi concretamente, las acciones de los grupos criminales como las disidencias y el Clan del Golfo siguen poniendo en riesgo a la población y otras actividades económicas.

“Quiero ofrecer una recompensa de hasta 100 millones de pesos por alias Guaricho del Frente 36 de disidencias FARC y hasta 50 millones de pesos por alias Joao, cabecilla de la estructura criminal del Clan del Golfo que delinque aquí”, dice el comunicado.

También solicitan a las autoridades que se acelere el trabajo investigativo con el fin de que se identifique al cabecilla del grupo Libertadores del Nordeste que también delinque en ese territorio.

De otro lado, destacó la reducción de muertes violentas, pero también instó a las autoridades a acelerar las investigaciones para lograr esclarecer las que se han reportado hasta el momento.

“El año pasado fue muy violento en esta zona y puntualmente Amalfi padeció una oleada de violencia homicida. Este año tenemos una reducción del 53 %. En agosto del año pasado teníamos 52 homicidios y en agosto del presente año registramos 21 homicidios, lo que da una reducción puntual del 53 %. ¿Qué es lo importante aquí? Hay que judicializar a los responsables”.