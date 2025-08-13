Galán le responde a Trump, ¿Qué le dijo?

El alcalde Carlos Fernando Galán argumentó a través de su cuenta de X que “Bogotá está lejos de ser uno de los peores lugares del mundo” resaltando el páramo del Sumapaz, el más grande del mundo y los cerros orientales que rodean la capital. Exponiendo de forma muy detallada en la red social, el alcalde presentó tasas comparativas de mejora de la ciudad. “Miramos el nuevo futuro con esperanza”.

El presidente Donald Trump dijo este lunes durante una conferencia en Washington D.C. que iba a tomar el control federal de la Policía de la ciudad, argumentando que la “inseguridad está fuera de control”. El presidente nombró a ciudades como Bogotá y Ciudad de México, diciendo que la tasa de homicidios en la capital estadounidense es mucho más alta que la de estos lugares que se consideran “los peores del mundo”.

“La tasa de asesinatos en Washington hoy es más alta que la de Bogotá, Colombia, y Ciudad de México(...) esos lugares que escuchas que son los peores del mundo”, aseguró Trump.

Por este motivo, el alcalde Galán, en un hilo de tweets, destacó varios aspectos que han sido de mejora en la capital, entre los que más destacan están la reducción de la pobreza monetaria, resaltó que el año pasado “más de 352 mil personas salieron de la pobreza en Bogotá”. También hablo del aumento de comedores escolares para los niños, la reactivación económica y la disminución de la inseguridad en delitos como hurto común.

Asimismo, Galán comparó la tasa de homicidio de Bogotá con la de otras ciudades estadounidenses como Atlanta y Chicago. De igual manera, dijo que “el mundo está mirando a Bogotá. Y no precisamente porque sea una mala ciudad”.