Informe Bogotá Cómo Vamos: la pobreza y el empleo mejoran, pero no para todas las personas

Bogotá D.C

Aunque Bogotá ha logrado avances en la reducción de la pobreza y el desempleo; entre 2022 y 2023, la pobreza monetaria en la ciudad disminuyó del 28,1 % al 23,7 %, y el desempleo bajó hasta llegar a cifras cercanas al 9,7 % en 2024; estos progresos no se distribuyen de forma equitativa entre todos los sectores de la sociedad, según el informe de Bogotá Cómo Vamos 2024.

En el capítulo sobre pobreza y empleo del Informe de Calidad de Vida 2024 realizado con el apoyo de la Alianza por la Inclusión Laboral, se evidenciaron brechas persistentes que afectan especialmente a mujeres, jóvenes, personas migrantes, habitantes de calle y otros grupos históricamente excluidos del mercado laboral formal.

Brechas persistentes

En Bogotá, el desempleo juvenil alcanzó el 17,2 %. Cerca del 25 % de las mujeres dedica la mayor parte de su tiempo a labores de cuidado, lo que limita su participación en el mercado laboral.

En cuanto a la informalidad, en las personas migrantes es del 65,4 %, “una cifra que evidencia su exclusión de empleos dignos y estables”, de acuerdo al informe.

De ahí que el empleo informal en la ciudad volvió a crecer en 2024, llegando al 34,4 %.

“Es importante como ciudad nos planteemos un enfoque diferencial que tenga en cuenta esas barreras históricas que aún tienen jóvenes, mujeres y población migrante”, aseguró Adriana María Lloreda, líder de la Alianza por la Inclusión Laboral.

Aunque el acceso al trabajo ha mejorado, ha aumentado la informalidad labora l, lo que significa que la personas viven sin garantías de seguridad social ni condiciones laborales adecuadas.

Habitantes de calle: un actor desaprovechado en la economía

Desde 2019 no se realizaba un censo oficial de habitantes de calle en Bogotá , en 2024 la alcaldía distrital registró 10.478 personas en habitabilidad de calle, de las cuales el 21 % comenzó a habitar la calle siendo menor de edad y más del 52 % lleva más de 10 años en esta situación.

El 46,6 % de esa población se dedica al reciclaje, y un 64 % identifica habilidades productivas.

“Aunque con frecuencia se les excluye de las estadísticas laborales, estas personas desarrollan diversas actividades productivas que merecen ser reconocidas y fortalecidas”, concluye el informe.

Además, se identificó que factores como la falta de conectividad, la desigualdad en el acceso al transporte y la educación, y las responsabilidades de cuidado no compartidas siguen siendo barreras que impiden una v

Por lo que expertos que construyeron este informe hacen un llamado a tener en cuenta estos resultados en la creación de políticas públicas más más justas, inclusivas y territorialmente sensibles.