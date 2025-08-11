Trump compara crimen de Washington con Bogotá y la llamó “uno de los peores lugares del mundo”

Cómo afecta a Colombia la elección de Trump presidente de EEUU Aranceles, migración y más

El presidente Donald Trump anunció el despliegue de tropas de la Guardia Nacional en Washington DC, como parte de una iniciativa federal para combatir la delincuencia en la capital del país.

Trump afirmó que el gobierno federal asumiría el control del Departamento de Policía Metropolitana, argumentando que lo hace para rescatar la capital estadounidense del “crimen, el derramamiento de sangre, el caos, la miseria y cosas peores”.

Trump compara a Washington DC con Bogotá

Trump comparó la criminalidad de Washington DC con la de Bogotá y Ciudad de México, ciudades a las que llamó “los peores lugares del mundo”

“El país tiene una tasa mucho mayor que la de Bogotá, Colombia, Ciudad de México, y algunos de los lugares que se conocen como los peores del mundo... esto es mucho más alto. El número de robos de autos se ha duplicado en los últimos cinco años, y el número de robos de vehículos se ha más que triplicado”, dijo Trump.

De acuerdo con Trump, “en 2023, los asesinatos alcanzaron probablemente la tasa más alta de la historia. Dicen que hace 25 años, pero no saben qué significa eso, porque simplemente se remonta al pasado. 25 años no pueden ser peores. Nuestra capital ha sido tomada por bandas violentas y criminales sedientos de sangre, turbas errantes de jóvenes desenfrenados, drogadictos y personas sin hogar.”

Trump mostró un gráfico en el que afirma que actualmente en DC se registran 27 homicidios por cada 100.000 habitantes, casi el doble de la registrada en Bogotá, Colombia, según la Casa Blanca

Las acciones de Trump se producen tras una agresión de alto perfil contra Edward Coristine, de 19 años, miembro del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), ocurrida en la madrugada del 3 de agosto durante un intento de robo de vehículo.

Trump declaró emergencia de seguridad pública y afirmó que Pam Bondi, cabeza del Departamento de Justicia, asumirá el mando de la policía de Washington DC. El presindtee agregó que que notificará al Congreso y a la alcaldesa de Washington, Muriel Bowser, sobre las medidas.

“Esto es una emergencia. Es una emergencia trágica”, declaró Trump.