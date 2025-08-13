Christopher Landau, enviado de Trump al funeral de Miguel Uribe, ya está en Bogotá

El encargado de negocios de EE.UU. en Colombia, John McNamara, recibió al vicesecretario de Estado Christopher Landau

El encargado de negocios de EE.UU. en Colombia, John McNamara, recibió al vicesecretario de Estado Christopher Landau, quien se encuentra en Bogotá como enviado especial del gobierno de Donald Trump para asistir a las exequias del senador Miguel Uribe Turbay.

“Agradecemos su presencia en este momento de profundo duelo, rindiendo homenaje a la memoria y el legado de un líder valiente, un visionario y un mártir de la democracia”, expresó McNamara.

"Recibí al Vicesecretario de Estado Christopher Landau @DeputySecState quien llegó a Bogotá para participar en las exequias del Senador Miguel Uribe Turbay, en una clara muestra del compromiso y la solidaridad de Estados Unidos con el pueblo colombiano.



La Embajada de Estados Unidos en Colombia le confirmó a Caracol Radio que Landau atenderá el funeral y no tendrá más compromisos públicos.

Su llegada al país se da en medio de tensiones entre los dos países luego de que el presidente Gustavo Petro aseguró que estaba considerando negarle la entrada al alto funcionario estadounidense.

“Sólo han creado ideologías del odio que quieren imponernos. Dice el subsecretario de Estado que va a venir esta noche, yo podría impedirlo y lo he pensado porque me insultó, pero no soy igual que ellos”, señaló.

Al anunciar su visita al país, en el pódcast Triggered de Donald Trump Jr., Landau afirmó que lo ocurrido en Colombia “impacta directamente a Estados Unidos, obviamente por razones migratorias, pero también por muchas otras”.

Expresó su preocupación por los ataques contra candidatos conservadores de centroderecha “en muchos países, incluyendo el nuestro”, y advirtió que “no puedes tener una democracia si un senador se convierte en objeto de asesinato”.