6AM6AM

Programas

No podemos seguir matándonos, Colombia tiene que buscar un eje distinto: Yury Buenaventura por Miguel Uribe Turbay

En Caracol Radio estuvo Yuri Buenaventura, cantautor

No podemos seguir matándonos, Colombia tiene que buscar un eje distinto: Yuri Buenaventura

No podemos seguir matándonos, Colombia tiene que buscar un eje distinto: Yuri Buenaventura

17:55

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Yuri Buenaventura (Photo by Paul CHARBIT/Gamma-Rapho via Getty Images)

Noticia en desarrollo...

Este miércoles 13 de agosto se cumplen dos días del fallecimiento del exsenador Miguel Uribe Turbay, una muerte que ha conmovido al país y que ha llevado a muchos a reflexionar sobre la situación de seguridad en plena época preelectoral.

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad