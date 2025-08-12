Barbosa: Un camión transportador de gas natural contratista de EPM se incineró tras un accidente

Barbosa- Antioquia

En la tarde de este martes se reportó un accidente de tránsito que involucró un camión transportador de gas natural comprimido y una motocicleta. El siniestro se reportó en el sector de Matasanos Km 25 +550, jurisdicción del municipio de Barbosa, norte del valle de Aburrá.

Según el reporte de la policía de carreteras en el siniestro vial que afectó la movilidad en la vía a la costa Caribe, una persona que se movilizaba en una motocicleta falleció en el lugar. El acompañante sufrió heridas como trauma craneoencefálico, fractura de fémur izquierdo y trauma dorso lumbar.

Mientras que el camión de servicio público contratista de EPM se incineró producto del accidente, por lo que fue necesaria la intervención de los bomberos de tres poblaciones: Barbosa, Girardota y Don Matías. El conductor empleado de la empresa contratista quedó ileso.

Según el reporte de EPM sobre este siniestro, el camión con el energético se dirigía hacia el municipio de Belmira, en el norte de Antioquia. También agregó que “el accidente de tránsito generó afectaciones en el tractocamión y en uno de los sistemas de almacenamiento de gas. Bomberos y personal experto del gas trabajan de manera articulada en la atención del evento”, informó la empresa de servicios públicos.