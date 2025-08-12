Antioquia fortalece liderazgo y prevención de violencias con mujeres indígenas de Frontino

Frontino, Antioquia

En el coliseo del corregimiento La Blanquita de Murrí, la Secretaría de las Mujeres de la Gobernación de Antioquia desarrolló una jornada pedagógica con cerca de 50 mujeres indígenas de 34 comunidades del municipio. El objetivo fue fortalecer su participación política, intercambiar saberes y prevenir las violencias basadas en género, respetando la autonomía territorial y las prácticas ancestrales.

Durante el encuentro, las participantes reflexionaron sobre su derecho a una vida libre de violencias mediante actividades simbólicas, experiencias pedagógicas y el uso del violentómetro, herramienta que ayuda a identificar los distintos niveles de violencia. También se socializaron rutas de atención como la Línea 123 Mujer Antioquia, las duplas territoriales y los hogares de protección.

La secretaria de las Mujeres de Antioquia, Carolina Lopera Tobón expresó “Con estos espacios buscamos construir confianza y a partir de ejercicios de co-creación desarrollar estrategias de prevención de las violencias basadas en género desde lo cotidiano.”

La jornada contó con el apoyo de la gobernadora indígena Blanca Ligia Bailarín, la Secretaría de Gobierno de Frontino, docentes, lideresas y cuatro intérpretes que facilitaron el diálogo intercultural. Además, se integró al Sistema del Cuidado de Antioquia, ofreciendo espacios lúdico pedagógicos para las hijas e hijos de las participantes mientras ellas asistían a las actividades.