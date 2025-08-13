El dólar en Venezuela sigue en aumento: este es su precio HOY, 13 de agosto

Venezuela solía ser uno de los países más prósperos de Latinoamérica gracias al petróleo y las exportaciones que realizaba a otros países bajo el mandato del entonces presidente Hugo Chávez en los 90.

El portal web World Economic Forum, publicó un artículo en el que enseñaba cómo el país gozaba de una gran economía, prometiendo ser una de las principales potencias en la región, pero la excesiva dependencia al petróleo y no tener otros insumos que exportar, llevó a que el país se quebrara.

Luego de tener una época dorada, Venezuela comenzó a enfrentarse a graves problemas inflación, dónde la de 1999, fue la más compleja, pues alcanzó el 99,9%. En ese momento, Chávez prometió arreglar lo que estaba sucediendo para potenciar el crecimiento económico, cosa que logró a inicios del 2000.

El periodo estable que no permaneció

Nicolás Maduro, quién se hizo cargo del mandato luego de la muerte de Chávez, vio como caían los precios del petróleo y estaba claro que la intensa batalla de Venezuela con la inflación apenas estaba comenzando. Esto tuvo implicaciones graves para los venezolanos, pues los alimentos comenzaron a escasear y las personas se vieron forzadas a salir del país en busca de mejores oportunidades.

El precio del dólar desde entonces empezó a subir, mientras el Bolívar bajaba y perdía valor sin parar. Hoy, la inflación sigue siendo alta y la devaluación de la moneda local se ve cada vez más encrudecida.

Precio del dólar en Venezuela HOY, 13 de agosto

El dólar en Venezuela los últimos días ha estado en aumento, según mostró el Banco Central de Venezuela, el dólar hoy 13 de agosto se cotiza en 133,5159 bolívares.

El Banco Central no tiene actualizaciones recientes o informes que muestren cómo está actualmente el PIB del país, y si la inflación se ha podido reducir en los últimos años.

Por otro lado, el BCV ha mantenido actualizado la cotización del dólar en los diferentes bancos que funcionan dentro de Venezuela, lo que permite visualizar las Tasas Informativas del Sistema Bancario.

Precio del dólar en las Tasas Informativas HOY, 13 de agosto según BCV

Banesco | compra 127,6113 – venta 128,0462

| compra 127,6113 – venta 128,0462 Banco Nacional de Crédito BNC | compra 125,4832 – venta 126,2070

| compra 125,4832 – venta 126,2070 BBVA Provincial | compra 126,2801 – venta 126,2802

| compra 126,2801 – venta 126,2802 100% Banco | compra 128,8995 – venta 128,9700

| compra 128,8995 – venta 128,9700 Banplus | compra 126,2748 – venta 127,9905

| compra 126,2748 – venta 127,9905 Otras Instituciones | compra 126,8770 – venta 126,4310

Dólar en Colombia HOY, 13 de agosto

El dólar en Colombia ha bajado en los últimos días, el día de ayer, 12 de agosto, se cotizo en $4,045 pesos. Hoy 13 de agosto el precio del dólar sigue cayendo, cotizándose en $4.016 pesos, según la Tasa de cambio Representativa del Mercado (TRM) del Banco de la República, si quiere saber más sobre el dólar en Colombia, haga click aquí .

