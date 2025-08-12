Reserva rechaza propuesta de Maduro de unir fuerzas militares colombo venezolanas

Cúcuta

No cayó bien para los miembros de la Fuerza Pública en retiro la propuesta del gobierno venezolano de unir a las fuerzas militares de Colombia y Venezuela.

El general en retiro Eliecer Camacho dijo a Caracol Radio que “el problema de una propuesta de esa magnitud, es que Colombia esta entrando a campos peligrosos. Si Estados Unidos es porque esta pidiendo en extradición al presidente Maduro es porque tiene suficientes elementos probatorios para presentarlo ante una Corte de Estados Unidos por tráfico de droga”.

“Yo no veo, como el gobierno de Colombia puede estar invitando a las fuerzas militares a apoyar a Maduro, porque esto lo único que podría llevar es que nos volvemos un país de ilegales.Lo que tiene es que promover para que militares y policía le ayuden a capturar a maduro y que este responda por sus delitos” dijo el ex oficial.

Y advirtió que “esa franja que ellos están promoviendo para que sea una zona binacional para mejorar temas económicos eso es falso ahí lo único van hacer es aumentar tráfico de estupefacientes, ingreso de armas y un corredor para evadir el control de las autoridades”.

Finalizó manifestando que “yo no veo que esto tenga un fondo legal o que tenga una viabilidad,pero si es preocupante para el país una propuesta de esa magnitud”.