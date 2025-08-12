¿Qué opinan los cucuteños de la propuesta de Maduro de unir las fuerzas militares con Colombia?

Puente Simón Bolívar, que une a Villa del Rosario (Colombia) con San Antonio del Táchira (Venezuela). / EFE/ Mario Caicedo. / Mario Caicedo ( EFE )

Cúcuta

Mucha expectativa hay en zona de frontera, tras conocerse las declaraciones de Nicolás Maduro, donde pidió unir las fuerzas militares de Colombia y Venezuela para combatir la criminalidad y el narcotráfico.

En Caracol Radio salimos a las calles para escuchar las opiniones de los habitantes de zona de frontera.

“Yo creo que eso no se puede hacer, cada país tiene sus leyes, cada país manda en su territorio y para eso tenemos un presidente de la República”; “Eso es un absurdo más del presidente venezolano, la verdad es que, como todos los sabemos, somos países independientes, la fuerza pública de cada país, le corresponde a cada país y no tienen nada que hacer en territorio del otro”, opinaron algunos de los cucuteños.

Otras voces frente a este tema: “Me parece que es algo incoherente, porque eso constitucionalmente no se puede en nuestra constitución, desconozco la de Venezuela”; “Que yo tenga conocimiento, no puede darse esa unión, quizá sí una cooperación, pero se debe dejar claro que no se puede violar la soberanía”.

¿Apoya la unión de fuerzas militares entre Colombia y Venezuela en la frontera, dentro del marco de la Zona Económica Binacional? — Caracol Radio Cúcuta (@CaracolCucuta) August 12, 2025

Opiniones que no están lejos de la respuesta que arrojó la encuesta del día realizada a través de X en @CaracolCucuta.