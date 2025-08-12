¿Qué opinan los cucuteños de la propuesta de Maduro de unir las fuerzas militares con Colombia?
Desde Venezuela aseguran que así combatirán el narcotráfico en zona de frontera.
Cúcuta
Mucha expectativa hay en zona de frontera, tras conocerse las declaraciones de Nicolás Maduro, donde pidió unir las fuerzas militares de Colombia y Venezuela para combatir la criminalidad y el narcotráfico.
En Caracol Radio salimos a las calles para escuchar las opiniones de los habitantes de zona de frontera.
Más información
“Yo creo que eso no se puede hacer, cada país tiene sus leyes, cada país manda en su territorio y para eso tenemos un presidente de la República”; “Eso es un absurdo más del presidente venezolano, la verdad es que, como todos los sabemos, somos países independientes, la fuerza pública de cada país, le corresponde a cada país y no tienen nada que hacer en territorio del otro”, opinaron algunos de los cucuteños.
Otras voces frente a este tema: “Me parece que es algo incoherente, porque eso constitucionalmente no se puede en nuestra constitución, desconozco la de Venezuela”; “Que yo tenga conocimiento, no puede darse esa unión, quizá sí una cooperación, pero se debe dejar claro que no se puede violar la soberanía”.
Opiniones que no están lejos de la respuesta que arrojó la encuesta del día realizada a través de X en @CaracolCucuta.