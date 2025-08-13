Deslizamiento deja dos menores heridos en el sector El Porvenir de Itagüí

Itagüí, Antioquia

La tranquilidad de la vereda El Porvenir, en Itagüí, se vio interrumpida la noche del martes por un deslizamiento de tierra que afectó una vivienda en el sector de Villanova. El material desprendido ingresó al inmueble y dejó atrapada a una adolescente de 15 años, mientras que un niño de 6 años también resultó lesionado durante la emergencia.

El Cuerpo de Bomberos de Itagüí, con apoyo de personal de atención prehospitalaria, desplegó cuatro unidades para las labores de rescate. La menor fue liberada con hematomas en la cabeza y heridas en las piernas, y el niño presentó una contusión en la cabeza. Ambos fueron trasladados a la Clínica Antioquía para recibir atención médica.

Como precaución, los organismos de socorro ordenaron la evacuación de dos viviendas cercanas, cuyos habitantes se reubicaron por sus propios medios.

Técnicos de Gestión del Riesgo realizan inspecciones en la zona para determinar las causas del movimiento de tierra y evaluar si es necesario ampliar las evacuaciones para proteger a la comunidad.