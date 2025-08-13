Hallan sin vida a un hombre en una quebrada de La Ceja

Antioquia

En la tarde del martes 12 de agosto, el Cuerpo de Bomberos de La Ceja, con apoyo de cuatro unidades, recuperó el cuerpo sin vida de un hombre que se encontraba en una quebrada del sector del cultivo San Sebastián.

El hecho se registró hacia las 12:42 p. m., a unos 10 minutos del casco urbano. Según el reporte preliminar, el cadáver presentaba un avanzado estado de descomposición y no se evidenciaron signos visibles de violencia.

Por el momento, las causas de la muerte son materia de investigación. Personal de la Unidad Básica de Investigación Criminal (UBIC) de La Ceja realizó la inspección técnica del cuerpo.