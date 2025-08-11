“Todavía no pasamos la página de la violencia en Colombia”: Francia por muerte de Miguel Uribe

La vicepresidente de Colombia, Francia Márquez expresó su profundo pesar por el asesinato del senador del Centro Democrático Miguel Uribe Turbay, de 39 años, describiendo el suceso como un momento “muy doloroso”.

Uribe Turbay estaba ingresado en la Fundación Santa Fe de Bogotá, desde el día del atentado, el 7 de junio, donde se sometió varias intervenciones quirúrgicas y aunque llegó a tener alguna mejoría, nunca superó el estado crítico. El cuerpo del político será velado hoy en cámara ardiente en el Congreso de la República.

Las directivas del Congreso y la familia de Uribe Turbay siguen coordinando las acciones para su velación en el Salón Elíptico de la Cámara de Representantes. Se espera que los actos empiecen hoy a las 3 de la tarde.

Márquez extendió su solidaridad con la familia del difunto político, su esposa María Claudia Tarazona, sus hijos, familiares, amigos y compañeros.

“Mi solidaridad, mi solidaridad con la familia de Miguel Uribe, con su señora esposa, María Claudia Tarazona, sus hijos, todos sus familiares y por supuesto con sus amigos y compañeros que tanto le acompañaron en su camino, en su vida política”, manifestó.

Márquez destacó que la situación actual del país es muy dolorosa y que es un llamado nacional a trabajar por la unidad de la paz para erradicar la violencia. “Esto que está pasando en el país es una situación muy dolorosa y yo creo que es un llamado nacional a trabajar por la unidad hacia la paz y porque juntos erradiquemos la violencia”, señaló.

Márquez reflexiona sobre la persistencia de la violencia en Colombia

En la misma línea, la vicepresidente reflexionó sobre la persistencia de la violencia en Colombia, recordando la historia de la madre de Miguel Uribe, quien también fue asesinada. “Yo creo que todavía no pasamos la página de la violencia en Colombia. Hoy, digamos, la historia de la mamá de Miguel Uribe, que casi a su edad también fue asesinada en este país”, recordó.

Lea también: Historia de Diana Turbay, mamá de Miguel Uribe: Murió en intento de rescate en 1991

Desmontar la violencia y construir la paz

Márquez instó tanto al Gobierno como a la oposición y a Colombia en general a desmontar la violencia y a trabajar juntos para construir la paz. “Esto nos invita tanto al gobierno como a la oposición como a Colombia en general a desmontar la violencia a trabajar juntos y podemos tener todas las diferencias, pero debemos tener un punto en común y es erradicar la violencia y es construir la paz”, enfatizó.

Aprovechó el espacio para hablar sobre la importancia de no dejarse llevar por las pasiones y de ser solidarios con quienes piensan diferente.

Escuche la entrevista completa en Caracol Radio:

Play/Pause Escucha 11:44 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Noticia en desarrollo