En el Quindío lamentan la muerte del precandidato presidencial Miguel Uribe

El precandidato Miguel Uribe (en grande) y representantes a la cámara del Quindío (en círculos)

Armenia

Y es que ante la muerte del senador Miguel Uribe se generan reacciones de diferentes sectores, esta vez los tres representantes a la cámara por el departamento evidenciaron su solidaridad por el lamentable caso.

En primer lugar, el congresista John Edgar Pérez lamentó la noticia y la calificó como trágica entendiendo que fue un asesinato por lo que embarga de mucho dolor.

Fue claro que la violencia le sigue arrancando a los colombianos la esperanza de tener un mejor país y considera todas las circunstancias que rodearon el vil asesinato generan mucha preocupación.

Además, enfatizó que ninguna familia del país debería vivir un momento tan difícil como el que ahora afrontan los seres queridos del precandidato.

Representante Piedad Correal

En ese mismo sentido se pronunció la representante a la cámara, Piedad Correal quien rechazó totalmente lo que considera es el vil asesinato del senador Miguel Uribe.

Recordó que tuvo la oportunidad de conocerlo de cerca en el Congreso de la República y evidenció la labor que desempeñó en pro de la seguridad del país. Fue tajante al decir que no fue un atentado contra Miguel Uribe y su familia sino contra la democracia por eso ha sido clara en no aprobar las reformas del gobierno nacional que son impuestas y no tienen concertación.

En cuanto al proceso electoral que se avecina fue enfática en decir que es muy delicado ya que el país está muy polarizado por lo que no se podrán realizar las campañas políticas de manera tranquila.

Aseguró que hay un lenguaje de odios y eso genera inseguridad en todos los sectores puesto que hoy es evidente la falta de respeto a la institucionalidad.

Representante Sandra Bibiana Aristizábal

En redes sociales también se refirió al caso la representante a la cámara Sandra Bibiana Aristizábal quien expreso el dolor de patria y la solidaridad con la familia del senador, seres queridos y compañeros de su bancada del Centro Democrático.

“Con sentido dolor de patria recibo la lamentable noticia del fallecimiento del senador MIGUEL URIBE TURBAY, un líder joven que desde su ideario político dedicó su vida al servicio público y a la defensa de sus convicciones. Su partida, producto de un acto infame de violencia, enluta a su familia, a su bancada, y a toda la sociedad colombiana, que rechaza actos funestos que lesionan a nuestra nación.

En el Congreso de la República coincidimos en la certeza de que el debate democrático y el respeto mutuo son las bases fundamentales para construir un mejor país. La violencia que hoy apagó su voz, su vida, debe cesar, Colombia merece vivir en paz.

En nombre propio y desde la dignidad de mi curul, expreso mi solidaridad a su esposa, a sus hijos, a sus familiares, a sus seres queridos y a todos sus compañeros del Partido Centro Democrático. Elevo al Todopoderoso oraciones.

Que la memoria del senador MIGUEL URIBE TURBAY nos convoque, sin distinciones, a rechazar la violencia, a proteger la vida y a fortalecer la democracia.

Paz en su tumba”.