Presidente de Bancolombia lamenta la muerte de Miguel Uribe y llama a no normalizar la violencia

El presidente de Bancolombia, Juan Carlos Mora, expresó su pesar y compartió una reflexión sobre la crisis de violencia.

Tras conocerse la muerte del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, el presidente de Bancolombia, Juan Carlos Mora, expresó su pesar y compartió una reflexión sobre la crisis de violencia y desigualdad que atraviesa el país.

“Hay silencios que duelen y otros que gritan. Hoy me duele el país, me duele la tristeza que cargan tantas familias, me duele la injusticia que parece repetirse y, sobre todo, que empecemos a normalizar el dolor”, señaló Mora, quien dijo hablar no desde su cargo, sino como colombiano y padre.

En su mensaje, recordó que más de seis millones de personas en Colombia no pueden garantizar una comida completa, que uno de cada dos jóvenes está desempleado y que en el último año han sido asesinados más de 200 líderes sociales. Para Mora, detrás de estas cifras hay historias truncadas, miedo y una sensación colectiva de fragilidad.

“El progreso no se mide solo en cifras, sino en bienestar, dignidad y en la posibilidad real de que cada persona pueda vivir tranquila y con esperanza. Nada —nada— justifica la violencia”, recalcó.

El directivo concluyó enviando sus condolencias a la familia de Uribe Turbay y subrayando la necesidad de más compasión, coherencia y acciones colectivas para transformar la realidad del país.

