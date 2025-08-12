Tasa de seguridad en Antioquia no alcanzó ni la mitad de la meta de recaudo en el primer trimestre

Antioquia

Desde mayo de este año, los habitantes de estratos 4, 5 y 6, así como establecimientos comerciales e industriales en Antioquia empezaron a recibir la factura de la Tasa Especial de Seguridad y Convivencia Ciudadana, impuesta por la Gobernación como una estrategia para obtener recursos que financien las necesidades de seguridad en el departamento. Sin embargo, el dinero recaudado hasta la fecha no alcanza ni la mitad de la meta.

Aunque el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, ha asegurado que el recaudo de la Tasa de Seguridad “va bien”, las cifras que pudo conocer Caracol Radio demuestran lo contrario. En el primer trimestre se realizaron facturas por un valor de $45.217 millones, pero al cumplirse la fecha límite de pago del 15 de junio, el recaudo fue de apenas $19.354 millones, no de $40.000 millones como ha anunciado el mandatario departamental.

Como la mitad de los contribuyentes no han pagado la tasa dentro del plazo establecido, se refleja solo un 42% del valor facturado. Es decir, ni la mitad de lo que la Gobernación esperaba recaudar.

Ni los incentivos de descuento por pronto pago han logrado aumentar el recaudo. El impacto fue limitado, solo se entregaron $678 millones en descuentos, concentrados principalmente en el sector industrial ($372 millones) y el comercial ($175 millones).

El gobernador ha reconocido públicamente que la puesta en marcha de la tasa ha enfrentado dificultades, especialmente por inconsistencias en más de 100 mil registros entregados por empresas de servicios públicos, lo que ha entorpecido el proceso de facturación, además de desfases de hasta seis meses en los ciclos de cobro, generando retrasos en el sistema.

“Los antioqueños nos eligieron para echarnos las causas difíciles al hombro, porque las fáciles hay mucho quienes las quieran emprender, echamos para adelante con esta discusión. Los criminales estaban popochos, estrenando un uniforme y con tecnología de punta. Nosotros ante esa realidad no podíamos quedarnos quietos y ver pasar simplemente las cosas como si no fuera con nosotros”, expresó Rendón.

¿Qué tan lejos se está de la meta de la Tasa de Seguridad en Antioquia?

La meta de la Tasa de Seguridad es recaudar $160.000 millones al año, en tres ciclos de facturación (mayo, agosto y noviembre), aunque los pagos pueden hacerse mes a mes. Sin embargo, en el primer trimestre apenas se alcanzó el 12% de lo planeado.

No sería la primera vez que una estrategia de recaudo del gobernador Andrés Julián Rendón queda por debajo de lo previsto. El ejemplo más reciente es la “vaca por las vías 4G”, en la que se esperaba reunir $1 billón, pero la ciudadanía donó menos del 1%.

A diferencia de ese ejercicio voluntario, la Tasa de Seguridad es obligatoria y su no pago acarrea sanciones legales, por lo que el restante del recaudo anual aún hace parte del margen con el que cuenta la Gobernación de Antioquia.

La primera gran inversión con la tasa fue la entrega de 49 camionetas 4x4 a la Fuerza Pública, 24 para la Policía y 25 para el Ejército, además de la entrega en las próximas semanas de 200 motocicletas y botes para la Armada Nacional.

El objetivo de inversión contempla además comprar tecnología para la seguridad, fortalecer escuadrones militares y policiales, construir una nueva cárcel departamental, mejorar infraestructura policial y militar e intervenir en espacios deportivos para promover la convivencia ciudadana.

Pero con un 88% del recaudo aún pendiente, los proyectos clave para combatir la criminalidad podrían quedar en vilo. Lo que está en juego no es solo una meta presupuestal: es la capacidad real de Antioquia para responder a las problemáticas de seguridad que afectan a los habitantes de sus 125 municipios.