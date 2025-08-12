Enel construye subestaciones para suministrar energía al RegioTram y al Metro de Bogotá

Enel Colombia adelanta la construcción de las subestaciones Montevideo, en Puente Aranda, y Porvenir, en Bosa

Enel Colombia adelanta la construcción de las subestaciones Montevideo, en Puente Aranda, y Porvenir, en Bosa, que suministrarán la energía necesaria para la operación del RegioTram de Occidente y la Línea 1 del Metro de Bogotá.

Según la empresa, las obras registran avances del 60% en Montevideo y 70% en Porvenir. En total, la inversión asciende a 151 mil millones de pesos y durante su ejecución se han vinculado alrededor de 250 trabajadores.

“El RegioTram de Occidente y la Línea 1 del Metro de Bogotá son dos de los proyectos de transporte masivo más relevantes e innovadores para el país, y en Enel Colombia nos enorgullece ser aliados estratégicos en su electrificación”, afirmó Mónica Cataldo, gerente de Distribución de Enel Colombia.

Subestación Montevideo: energía para el RegioTram

Ubicada en el Patio Taller del RegioTram, la Subestación Montevideo permitirá operar el tren que conectará municipios como Funza, Mosquera, Madrid y Facatativá con Bogotá. Este sistema reducirá en un 60% los tiempos de desplazamiento y beneficiará a más de 130 mil personas al día.

La obra contará con dos transformadores de potencia de 40 millones de voltamperios (MVA) cada uno, líneas de transmisión de 115 kilovoltios (kV) y conexión directa con el taller de mantenimiento del tren.

Subestación Porvenir: alimentación para el Metro

En Bosa se construye la Subestación Porvenir, que proveerá la energía necesaria para el funcionamiento de la Línea 1 del Metro, prevista para transportar más de un millón de pasajeros diarios y beneficiar a habitantes de nueve localidades de Bogotá.

La infraestructura tendrá dos transformadores de 40 MVA cada uno, capacidad total de 80 MVA y nuevas líneas de transmisión a 115 kV que partirán de la línea existente Chicalá-Colegio.

“Actualmente, en la Subestación Porvenir trabajamos a muy buen ritmo, pues ya tenemos un avance de obra superior al 70%”, indicó Cataldo, quien señaló que la construcción finalizaría en el segundo semestre de 2025.

Beneficios previstos

Suministro de energía limpia para transporte masivo.

Reducción de tiempos de viaje en el corredor Cundinamarca-Bogotá.

Movilización de más de un millón de pasajeros diarios en el Metro.

Generación de unos 250 empleos durante las obras.

Enel Colombia destacó que estas infraestructuras forman parte de su estrategia para fortalecer el sistema de distribución eléctrica y acompañar la transición energética en el país.