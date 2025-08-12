Enel construye subestaciones para suministrar energía al RegioTram y al Metro de Bogotá
Las subestaciones Montevideo y Porvenir, en Puente Aranda y Bosa, tendrán una inversión conjunta de 151 mil millones de pesos y abastecerán de energía limpia dos de los proyectos de transporte masivo más grandes del país.
Enel Colombia adelanta la construcción de las subestaciones Montevideo, en Puente Aranda, y Porvenir, en Bosa, que suministrarán la energía necesaria para la operación del RegioTram de Occidente y la Línea 1 del Metro de Bogotá.
Según la empresa, las obras registran avances del 60% en Montevideo y 70% en Porvenir. En total, la inversión asciende a 151 mil millones de pesos y durante su ejecución se han vinculado alrededor de 250 trabajadores.
“El RegioTram de Occidente y la Línea 1 del Metro de Bogotá son dos de los proyectos de transporte masivo más relevantes e innovadores para el país, y en Enel Colombia nos enorgullece ser aliados estratégicos en su electrificación”, afirmó Mónica Cataldo, gerente de Distribución de Enel Colombia.
Subestación Montevideo: energía para el RegioTram
Ubicada en el Patio Taller del RegioTram, la Subestación Montevideo permitirá operar el tren que conectará municipios como Funza, Mosquera, Madrid y Facatativá con Bogotá. Este sistema reducirá en un 60% los tiempos de desplazamiento y beneficiará a más de 130 mil personas al día.
La obra contará con dos transformadores de potencia de 40 millones de voltamperios (MVA) cada uno, líneas de transmisión de 115 kilovoltios (kV) y conexión directa con el taller de mantenimiento del tren.
Subestación Porvenir: alimentación para el Metro
En Bosa se construye la Subestación Porvenir, que proveerá la energía necesaria para el funcionamiento de la Línea 1 del Metro, prevista para transportar más de un millón de pasajeros diarios y beneficiar a habitantes de nueve localidades de Bogotá.
La infraestructura tendrá dos transformadores de 40 MVA cada uno, capacidad total de 80 MVA y nuevas líneas de transmisión a 115 kV que partirán de la línea existente Chicalá-Colegio.
“Actualmente, en la Subestación Porvenir trabajamos a muy buen ritmo, pues ya tenemos un avance de obra superior al 70%”, indicó Cataldo, quien señaló que la construcción finalizaría en el segundo semestre de 2025.
Beneficios previstos
- Suministro de energía limpia para transporte masivo.
- Reducción de tiempos de viaje en el corredor Cundinamarca-Bogotá.
- Movilización de más de un millón de pasajeros diarios en el Metro.
- Generación de unos 250 empleos durante las obras.
Enel Colombia destacó que estas infraestructuras forman parte de su estrategia para fortalecer el sistema de distribución eléctrica y acompañar la transición energética en el país.