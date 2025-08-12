Transmilenio tendrá una nueva estación sobre la Avenida Caracas: se estrenará este 16 de agosto

El servicio de Transmilenio ha sufrido considerables cambios en la troncal de la Avenida Caracas debido a las obras correspondientes a la Primera Línea del Metro de Bogotá. Esto ha llevado, entre otras cosas, al cierre y posterior demolición de varias estaciones.

La gran mayoría de ellas tendrá una conexión directa con las que corresponden al nuevo sistema de transporte que tendrá la ciudad. Además, los ciudadanos tendrían la posibilidad de realizar transbordos, tal como sucede con los buses de Transmilenio y los que hacen parte del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP).

Por otra parte, estas obras han llevado a la construcción de estaciones temporales de Transmilenio que permitan atender las rutas y la demanda de pasajeros en ciertos sectores cercanos a la Avenida Caracas. Pese a ello, esta iniciativa ha recibido críticas porque estas se encuentran justo en medio de las columnas que sostienen el paso de los trenes del Metro de Bogotá.

La primera de estas estaciones temporales se construyó entre las Calles 32 y 31, con acceso sobre esta última vía. Ahora, Transmilenio anunció la inauguración de otra estación de este tipo: la Calle 57, la cual empezará a operar desde este sábado 16 de agosto.

¿Dónde estará ubicada la estación temporal Calle 57?

Esta nueva estación tendrá acceso sobre la Calle 57 y se extenderá a la altura de la Calle 59. Asimismo, las rutas que funcionaban en la construcción original, ubicada al frente, entrarán a operar de la misma forma. En ese orden de ideas, quedarán distribuidas así:

Vagón 1

Rutas 8, B73, B74 y B75 (al norte)

Rutas F61, J24, J74 y K23 (al sur).



Vagón 2

Rutas 6, A61, C15 y D24 (al norte)

Rutas 6, 8, H15 y H75 (al sur).

🗣️ Atención usuarios



📅 Este sábado 16 de agosto, se da apertura a la estación temporal Calle 57 para permitir la continuidad de las obras de la Primera Línea del Metro 🚇.



✅ Este cambio no afectará tus conexiones: contarás con las mismas rutas y servicios que utilizabas en la… pic.twitter.com/5PSOVGB3Ek — TransMilenio (@TransMilenio) August 12, 2025