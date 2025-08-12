Cortes programados de agua y energía en Pereira, conozca los sectores y horarios afectados
Las suspensiones van desde el martes 12 de agosto hasta hasta el lunes 18 de agosto de 2025.
Pereira.
A continuación se detallan las zonas y horarios:
Martes 12 de Agosto de 2025
- Vereda El Edén
- Motivo: Mantenimiento y control de vegetación.
- Horario: 8:00 a.m. a 3:00 p.m.
- Sectores Afectados: Finca La Coqueta, Centro Educativo El Edén, Finca El Paraíso, Finca El Manantial, Finca El Recreo.
Miércoles 13 de Agosto de 2025
- Hacienda La Reina y alrededores
- Motivo: Traslado de red.
- Horario: 8:30 a.m. a 5:00 p.m.
- Sectores Afectados: Hacienda La Reina, sector La Motobomba, vereda Alto Erazo, Juan Pablo II, sector El Volador, Llanogrande parte alta, vereda La Esperanza, antenas Caracol Radio.
Jueves 14 de Agosto de 2025
- Villas del Jardín
- Motivo: Modernización de infraestructura eléctrica.
- Horario: 8:00 a.m. a 4:00 p.m.
- Sectores Afectados: Carrera 18E 42B 110 Villas del Jardín I, Calle 42B Avenida Américas Condominio Amatista.
- La Florida
- Motivo: Mantenimiento y control de vegetación.
- Horario: 8:30 a.m. a 2:00 p.m.
- Sectores Afectados: Finca La Esmeralda, Sector El Plan Granja de Pollos, Finca La Divisa, Finca El Antojo, Finca La Palmita, Finca El Ático, Finca Bellavista, vereda El Manzano, Antena Comcel.
Viernes 15 de Agosto de 2025
- Vereda Los Planes
- Motivo: Mantenimiento y control de vegetación.
- Horario: 8:30 a.m. a 3:00 p.m.
- Sectores Afectados: Vereda Los Planes, Hacienda La Camila, Finca Parma, Condominio Los Ranchos, Hacienda Cañas Dulces, Finca Las Brujas, vereda Santa Rita.
Lunes 18 de Agosto de 2025
- Centro de Pereira
- Motivo: Adecuación de infraestructura eléctrica.
- Horario: 5:30 a.m. a 7:00 a.m.
- Sectores Afectados: Carrera 7 hasta la Carrera 9, entre la Calle 15 a la Calle 21.
- Centro de Pereira
- Motivo: Adecuación de infraestructura eléctrica.
- Horario: 7:00 a.m. a 8:30 a.m.
- Sectores Afectados: Carrera 7 hasta la Carrera 9, entre la Calle 7 a la Calle 15.
Suspensiones de agua:
Martes 12 de Agosto de 2025
- Motivo: Mantenimiento de válvula reguladora de presión e instalación de hidrante.
- Horario: 8:00 a.m. a 6:00 p.m.
- Sectores Afectados: Avenida 30 de Agosto desde la calle 87 hasta la 117, Belmonte Bajo, Solarum, Bodegas Monserrate, Bodegas Belmonte, Catalán, Multicentro Empresarial, Obelisco de la Villa, Villasol Parque Residencial, Serrezuela, Portal de Cerritos.
Miércoles 13 de Agosto de 2025
- Motivo: Mantenimiento de válvula reguladora de presión.
- Horario: 9:00 a.m. a 4:00 p.m.
- Sectores Afectados: San Antonio, El Triunfo, Colinas del Triunfo, Las Palmas, Jorge Eliécer Gaitán, Santa Elena.
Jueves 14 de Agosto de 2025
- Motivo: Mantenimiento de válvula reguladora de presión.
- Horario: 9:00 a.m. a 2:00 p.m.
- Sectores Afectados: Villanova del Campo, Ciudadela Villanova, Jardín de Villanova, Kaoba.
- Motivo: Mantenimiento de válvula reguladora de presión.
- Horario: 1:00 p.m. a 6:00 p.m.
- Sectores Afectados: Campiñas de Alcalá, Urbanización San Antonio.
Se recomienda a los residentes de las zonas afectadas tomar las precauciones necesarias y almacenar suficiente agua para el tiempo que dure la suspensión.