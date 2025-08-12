Maestros de Risaralda en paro de 24 horas por problemáticas con el sistema de salud

Pereira

El Sindicato de Educadores de Risaralda convocó para el día de hoy a un paro de 24 horas debido a los problemas administrativos que tiene el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) para la atención en salud de los profesores.

Señala Jose Oner Jiménez Correa, vicepresidente del Sindicato de Educadores de Risaralda, que es un saboteo constante por parte de funcionarios de la Fiduprevisora que causa la inestabilidad del modelo de salud.

Lea también: En alerta máxima Sindicato de Educadores de Risaralda por crisis en la salud bajo control del FOMAG

“La problemática que tiene que ver con el Magisterio sigue siendo igual. La falta de contratos, la inestabilidad del modelo de salud, que obedece a un saboteo constante por parte de algunos funcionarios que aún siguen estando enquistados en la Fiduprevisora, pues no ha permitido la estabilidad del modelo. Debido a esto, nosotros vamos a salir a un paro 24 horas del día martes y el próximo viernes vamos a llevar a cabo un consultorio fiscal con los presidentes de las filiales, y comités especiales, para hacer un balance de cómo estamos en las fuerzas y, si es el caso, salir a un paro indefinido“, agregó Correa.

La concentración comenzará a las 8:00 de la mañana en el parque La Libertad y llegará hasta la Fiduprevisora en el sector de Álamos; agregaron los docentes que a atención a los maestros la están negando en la clínica Los Nevados, en la ESE Salud Pereira y en la clínica Comfamiliar.

Le puede interesar: Fiscalía solicitó cárcel para los cinco implicados en presuntos hechos de corrupción en Dosquebradas