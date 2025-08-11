Fiscalía solicitó cárcel para los cinco implicados en presuntos hechos de corrupción en Dosquebradas

Pereira

Continúan las audiencias de Control de Garantías para cinco personas que están siendo investigadas por delitos de corrupción, al parecer hechos que ocurrieron en las fiestas de los 50 años del municipio de Dosquebradas, las cuales se realizaron entre el 28 y 29 del año 2022, donde hubo un detrimento patrimonial que alcanzaría los $242 millones de pesos, recursos que saldrían de la secretaría de Cultura de este municipio.

Cabe recordar que las personas, hasta el momento implicadas son, Angélica Raigoza quien fungía como jefe de prensa de la Alcaldía para la época, Natalia Trilleras Giraldo, quien en esa época era la directora operativa de Cultura en Dosquebradas; Carlón Londoño Sánchez, actual concejal de Belén de Umbría y Jorge Augusto Arias, quien es el representante legal de la empresa de eventos fundación Marchando por Colombia y que fue contratista en las fiestas mencionadas.

En las primeras audiencias la representante de la Fiscalía 28 Seccional contra la administración pública dio a conocer que los implicados, al parecer incurrieron en los delitos de peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos y falsedad ideológica en documento público.

Escuchemos partes de la audiencia.

“Ustedes, Carlón Londoño Sánchez, en calidad de concejal de Belén de Umbría de Risaralda para la fecha de los hechos. Yolima María Bueno Mendoza, en calidad de secretaria de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deportes de la Alcaldía de Dosquebradas. Angélica María Arora Iglesias, en calidad de jefe de la oficina de prensa y comunicaciones del municipio de Dosquebradas. Y Jorge Ernesto Arias Orozco, representante legal de la fundación Marchando por Colombia y contratista del convenio de asociación 2526. Los tres suscritos entre este último y la alcaldía de Dosquebradas se apropiaron de la suma de $242.049.913 millones de pesos del valor de este convenio”, agregó Arias.

Según lo narrado de manera general por la Fiscal, para la logística de estas fiestas fue contratada la empresa Eventos Fundación Colombia sin cumplir con el proceso que la ley exige en cuanto a contratación pública.

Según la fiscal, al parecer el concejal Carlos Londoño al no poder contratar con la Alcaldía por ser funcionario público, le pidió prestada la empresa a Jorge Augusto Arias para poder realizar las contrataciones en las fiestas de Dosquebradas.

Mientras que, Yolima, Angélica y Nathalia, firmaron y tuvieron varias conversaciones con empleados del Concejal para contratar con esta empresa, pasando por encima de todos los requisitos de la contratación.

El próximo miércoles continuará la audiencia de medida de aseguramiento donde la defensa deberá exponer sus argumentos para rechazar la medida carcelaria que solicita la Fiscalía.

