Casi tres toneladas de carne fueron incautadas en Antioquia

La policía de carreteras de Antioquia realizó una millonaria incautación de carne que era transportada por vías del departamento sin los permisos requeridos para ello. Durante el procedimiento, dos personas fueron capturadas, quienes transportaban el alimento.

La carne era transportada en un camión entre las poblaciones de Barbosa en el norte del Valle de Aburrá y Cisneros en el Nordeste. En total se incautaron 2.8 toneladas.

“Logramos la incautación de dos mil ochocientos kilogramos de carne, una inspección que se hace a un vehículo en un furgón donde se encuentra al interior esta sustancia, este material. El conductor, los y el su tripulante no tienen los respectivos documentos y permisos para el transporte, salubridad y sanidad de esta carne, al igual que la línea de frío no la mantenían, logrando un impacto significativo evitando la venta legal de este alimento”, dijo el coronel Oscar Rico, comandante de la policía Antioquia.

Indica que con esta incautación se logra evitar una afectación a la salud pública en la zona donde iba a ser comercializada. Los capturados, junto con la mercancía incautada, fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación para el proceso judicial correspondiente.