Capturado en Ciudad Bolívar presunto responsable del secuestro y desaparición de porcicultor

Antioquia

En un operativo conjunto entre el GAULA de la Policía y el Ejército Nacional, fue capturado Jaime Viley Sánchez Restrepo, conocido con los alias de “Cumbayo” o “Viley”, señalado como presunto responsable del secuestro y desaparición de José Luis Marín Osorio, reconocido porcicultor del municipio de Santo Domingo.

La detención se produjo el pasado 3 de agosto en vía pública del corregimiento Alfonso López, en Ciudad Bolívar (Antioquia), en cumplimiento de una orden judicial por los delitos de secuestro extorsivo agravado y desaparición forzada.

De acuerdo con las investigaciones, Sánchez Restrepo habría participado directamente en el secuestro ocurrido el 9 de junio de 2023, cuando la víctima fue raptada en su finca y por su liberación se exigió un pago de cinco mil millones de pesos.

Con esta captura, las autoridades completan la judicialización de todos los presuntos autores materiales del crimen. En 2023, el GAULA Antioquia ya había detenido a otros cinco implicados en el caso.

El capturado fue puesto a disposición de la Fiscalía Especializada Delegada ante el GAULA para la continuación del proceso judicial.

Las autoridades reiteraron su llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier hecho relacionado con secuestro o extorsión a través de la línea gratuita 165, disponible las 24 horas.