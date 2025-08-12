“Cambiazo” modalidad de robo en cajeros en Manizales

Manizales

La Policía Nacional, a través del Grupo de Reacción Bancaria, logró la captura en flagrancia de un hombre de 31 años en el centro de Manizales, frustrando así un posible hurto bajo la modalidad de “cambiazo” en un cajero automático.

¿Cómo operaban?

La alerta fue emitida por la central de monitoreo de una entidad financiera, que detectó al sujeto manipulando la lectora de tarjetas de un cajero ubicado en zona céntrica de Manizales, exáctamente en la carrera 23 con calle 22.

Se presume que utilizaba sustancias químicas para alterar su funcionamiento.

La captura del autor de los hurtos

Las unidades policiales se desplazaron de inmediato al lugar e interceptaron al individuo, conocido como “Sebas”.

Durante un registro preventivo, se le encontraron 15 tarjetas débito y crédito de diferentes entidades bancarias, ninguna de ellas a su nombre. Tras la verificación, se confirmó que las tarjetas habían sido reportadas como hurtadas mediante la modalidad de “cambiazo”, y que dos de ellas registraban hurtos de cuentas por valor de $9’000.000 y $1’780.000, respectivamente, así lo describió Teniente Coronel Mauricio Dávila Sánchez Comandante Operativo y Seguridad Ciudadana Policía Metropolitana de Manizales.

“De acuerdo a información preliminarmente recopilada, el capturado presuntamente intervenía los cajeros para luego ofrecer “ayuda” a usuarios desprevenidos, observar sus claves y realizar el intercambio de la tarjeta. Posteriormente, utilizaba los plásticos hurtados en otros cajeros de la misma entidad bancaria para apropiarse del dinero”. destacó el uniformado.

El detenido fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de violación de datos personales.

Recomendaciones de las autoridades

En un esfuerzo continuo por salvaguardar a los ciudadanos de los crecientes riesgos de hurto, especialmente en lo que respecta a transacciones financieras, desde la Policía de Manizales y Villamaría entregan una serie de recomendaciones para evitar ser víctima de modalidades delictivas.

Evite aceptar ayuda de desconocidos: Al realizar cualquier tipo de transacción bancaria, ya sea en cajeros automáticos, sucursales bancarias o datáfonos en establecimientos comerciales, puesto que los delincuentes a menudo se acercan con la excusa de ofrecer asistencia, si necesita ayuda, diríjase únicamente al personal autorizado del banco.

Al realizar cualquier tipo de transacción bancaria, ya sea en cajeros automáticos, sucursales bancarias o datáfonos en establecimientos comerciales, puesto que los delincuentes a menudo se acercan con la excusa de ofrecer asistencia, si necesita ayuda, diríjase únicamente al personal autorizado del banco. Cubra el teclado al digitar su clave personal: Esta es una medida de seguridad básica pero extremadamente efectiva, all cubrir el teclado, usted interrumpe su línea de visión y protege su privacidad.

