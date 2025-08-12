¿Cuáles son las medidas de seguridad para el partido Once Caldas vs. Huracán de Argentina?

Manizales

La Alcaldía de Manizales, por medio de la Comisión Local de Fútbol tiene todo listo este martes 12 de agosto donde se disputará el partido entre Once Caldas de Manizales y Huracán de Argentina , en los octavos de final de la Copa Conmebol Sudamericana 2025.

Están son algunas de las recomendaciones son:

Edades mínimas 5 años en las tribunas oriental y occidental. 14 años en norte barras.

Las personas que deseen ingresar al Estadio

Palogrande, deben portar el documento de identidad.

La pista atlética no prestará servicio el lunes 11 y martes 12 de agosto. La Unidad Deportiva Palogrande cerrará el martes 12 de agosto a partir de las 12:00 m.

Por ser un encuentro Conmebol, el reglamento de la institución establece que se venderá boletería para el partido hoy en el estadio y mañana martes se dispondrá de las taquillas del Coliseo Mayor para la venta de éstas.

Así mismo, la vía en sentido Cable- Centro por la Av. Paralela, en el paso por el Estadio Palogrande, se reducirá a un carril desde la 1:00 p.m.

Las autoridades informaron que queda prohibido el ingreso de pólvora, bombas de humo o estruendo, luces láser, alimentos, pitos, silbatos, rollos de papel, astas de banderas, paraguas, correas con hebillas y cualquier otro elemento que pueda poner en riesgo la seguridad de los asistentes.