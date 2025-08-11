Autoridades investigan intento de fleteo de 70 millones de pesos en Villamaría, Caldas

Manizales

La tranquilidad en Villamaría se volvió afectar durante el fin de semana, cuando en el conjunto Mirador de las lomas, los vecinos alertaron de unos disparos que provenían de una de las viviendas. Según el secretario de Gobierno del municipio Edison Giraldo, unos hombres siguieron a la víctima desde un banco en Manizales y entraron al conjunto supuestamente con el objetivo de entrar un domicilio.

Al llegar a la casa los hombres intentaron hurtar 70 millones de pesos, pero el dueño del dinero forcejeó con ellos y resultó herido.

“El día sábado se presentó un intento de hurto en el sector del Mirador de las Lomas aquí en nuestro municipio. Pero tiene unas connotaciones especiales sin justificar que es un delito que se pretendía cometer. El ciudadano que fue víctima de este flagelo en horas antes estuvo en la ciudad de Manizales y retiró un dinero sin solicitar el acompañamiento policial”, dijo Giraldo

Al parecer los hombres ya habían estudiado a la víctima, pero los hechos están en investigación

“Hay unas pruebas, hay unas investigaciones, hay unos reconocimientos que están en su curso y en su proceso normal. Obviamente confiamos en nuestra institución como es la policía en que, en el transcurso, en el menor tiempo posible mejor, determinen quiénes son los autores intelectuales y materiales de este delito que se iba a perpetuar en nuestro municipio.”, comentó el secretario de Gobierno

HIPOTESIS

“Al parecer los delincuentes se dieron cuenta que él en un centro comercial de Manizales retiró una suma de dinero. Suma que cargó y que en ningún momento pidió acompañamiento de la policía. No quiere decir y aclaro ante estos micrófonos que el ciudadano tenga la culpa. No, porque esa es la función de nuestros organismos de seguridad, en este caso la policía, pero si al parecer fue identificado desde ese momento”, explicó el funcionario.