Hospital de San Vicente de Chucurí podría cerrar servicios en consulta externa por deudas de EPS

Bucaramanga

El gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, advirtió de una nueva crisis en el sector salud en el departamento, esta vez en el hospital de San Vicente de Chucurí pues por las millonarias deudas de las EPS se podría cerrar el servicio de consulta externa.

“No tenemos con qué pagarle a los médicos porque las EPS no le están pagando al hospital. Es un hospital pequeño. Un hospital que factura 700 millones de pesos y le pagan 420, o sea, cada mes va generando un déficit, pero ahora les dio por reducirle y pagarle como 290 millones de pesos nada más, le deben 2.000 millones de pesos y no los pagan. Entonces, nosotros no podemos ser irresponsables de ir a generar allá un hueco más grande”, dijo el gobernador Díaz Mateus.

Dijo también el mandatario que son más de 18 mil personas las que son atendidas en el hospital de San Vicente de Chucurí y que se podrían ver afectadas si se llega a dar este cierre en la sala de consulta externa.

“Nosotros vamos a hacer lo que podamos desde la gobernación de Santander, pero necesitamos la intervención del ministro de salud, que yo sé que él no está de acuerdo con con que la EPS no paguen ni menos a estos hospitales que son para poblaciones vulnerables”, añadió el gobernador.