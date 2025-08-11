Alertan riesgo para gestantes y bebés por falta de médicos en hospital de Floridablanca

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Bucaramanga

A un año de inaugurada la nueva sede del hospital San Juan de Dios de Floridablanca, trabajadores de la Unidad Materno Infantil denunciaron la ausencia de contratación de médicos clave para la atención de emergencias obstétricas y pediátricas, situación que pone en riesgo la vida de gestantes y recién nacidos.

Mary Flórez, auxiliar de enfermería con 30 años de servicio y presidenta del sindicato, advirtió que no cuentan con pediatra ni ginecólogo 24 horas.

Explicó solo hay pediatras en el día durante ocho horas y cobertura de ginecología de lunes a viernes por 12 horas, mientras que en noches y fines de semana la atención es “bajo llamada”, lo que retrasa la atención de urgencias.

“Si una gestante llega en la noche debemos esperar a ubicar al especialista y eso puede costar vidas”, afirmó.

Los trabajadores también reclamaron por la tercerización laboral y el incumplimiento en el nombramiento de 18 vacantes.

Así como por la falta de acuerdos con EPS que prefieren contratar servicios en Bucaramanga.

Aseguran que ya han llevado sus denuncias a la Secretaría de Salud de Santander, la Gobernación y el Ministerio de Salud sin obtener respuesta.

Según Flórez el hospital ha recibido en 2024 más del doble de recursos que en 2023, adicional a eso 9 mil millones de pesos este año, pero no se ha garantizado el servicio.

La gerencia del hospital no se ha pronunciado para tratar el tema.