Video: Luis Fernando Muriel, verdugo del Inter Miami de Lionel Messi con dos golazos

Luis Fernando Muriel celebra uno de sus dos goles ante el Inter Miami. (Photo by Dustin Markland/Getty Images) / Dustin Markland

Luis Fernando Muriel continúa en una buena racha goleadora con el Orlando City de Estados Unidos. El atacante colombiano anotó un doblete en la goleada que le propinaron al Inter Miami de Lionel Messi, por el clásico de Florida.

Como en sus mejores tiempos, Muriel abrió el marcador en apenas 2 minutos, recibiendo un pase al borde del área, ingresando a base de potencia para superar a dos defensores, acomodándose y definiendo de pierna derecha, dejando sin opciones al portero argentino Óscar Ustari.

LUIS MURIEL LESS THAN TWO MINUTES IN VS. MIAMI 😱



📺 #MLSSeasonPass or Apple TV+: https://t.co/juBfnE4Tgn pic.twitter.com/rYfPqQmPac — Major League Soccer (@MLS) August 11, 2025

Nuevamente, a los 50 minutos, Muriel volvió a poner en ventaja a su equipo, convirtiendo el 2-1 parcial, producto de un tiro de esquina ejecutado en corto, donde otra vez con fuerza y talento, el atacante colombiano se acomodó en el área para definir con sutileza al segundo poste de Ustari.

Luis Muriel is on fire. 🔥



He puts @OrlandoCitySC ahead! 5 goals in his last 2 games. pic.twitter.com/dJS0gVvMyc — Major League Soccer (@MLS) August 11, 2025

Para redondear su buena noche, Muriel asistió al argentino Martín Ojeda a los 58 minutos, para que este venciera a su compatriota y decretara el 3-1 parcial, en una gran acción individual de Ojeda para quitarse de encima a un defensor.

♨️ MARTIN OJEDA ♨️



Is anyone hotter? 14 goals + 14 assists in MLS so far this year. pic.twitter.com/WD56xseAS8 — Major League Soccer (@MLS) August 11, 2025

El equipo dirigido por el también colombiano Óscar Pareja sentenció la goleada con un tanto del alemán Marco Pašalić a los 88 minutos; el descuento del Inter Miami, que no contó con Lionel Messi, llegó a través del italiano Yannick Bright. En Inter debutó Rodrigo De Paul

Cinco goles en dos partidos

De esta manera, Luis Fernando Muriel completó cinco goles en sus últimos dos partidos con el Orlando City. El pasado miércoles el delantero atlanticense había liderado la goleada 5-1 al Necaxa en la Leagues Cup con un triplete.

Orlando City es cuarto de la Conferencia Este de la MLS con 44 puntos, a 7 del líder Philadelphia; entretanto, en la Leagues Cup lograron clasificar a los cuartos de final, finalizando cuartos con 7 unidades.