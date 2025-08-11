Daniel Muñoz envió emotivo mensaje a Luis Díaz, tras la victoria de Crystal Palace sobre Liverpool

Crystal Palace se consagró campeón de la Community Shield, luego de vencer 3-2 en los penales a Liverpool. Los colombianos Jefferson Lerma y Daniel Muñoz tuvieron actividad y, de paso, sumarON su segundo título con el cuadro londinense.

Precisamente, Muñoz fue uno de los futbolistas más destacados del compromiso por su solidez defensiva y continua presencia en el frente de ataque. No en vano terminó jugando la totalidad del encuentro, aunque en la tanda definitiva optó por no patear.

Al término del partido, el lateral colombiano recordó a Luis Díaz, quien abandonó Liverpool para iniciar una nueva etapa en su carrera deportiva de la mano del Bayern Múnich. Así pues, Muñoz confesó que extrañará los duelos frente al guajiro, aunque se mostró feliz del paso que dio y aseguró que estará acompañándolo a la distancia.

“Estoy feliz por él. Siempre voy a estar ahí para acompañarlo, siempre voy a ser feliz en donde él sea feliz, donde siga derrochando fútbol. Es un hombre con mucho talento, muchas cualidades, si Dios lo puso ahí es porque va a triunfar. Es una lástima que ya no nos vayamos a enfrentar, pero siempre le deseo éxitos y bendiciones para que en la Selección nos siga dando muchas alegrías”, dijo en diálogo con TNT.

Daniel Muñoz y un nuevo título con el Crystal Palace

“Estoy feliz, agradecido con Dios por ser nuevamente campeones acá. Hace pocos meses levantamos esa primera copa para Crystal Palace y hoy la segunda ante otro gran rival, creo que eso es maravilloso. Esto lo llena de orgullo a uno, de hambre, porque sabe uno que está haciendo las cosas bien”, sentenció Daniel Muñoz.

Prosiguió diciendo que “la gente cree que la vida del futbolista siempre es una alegría”, pero nada más lejos de la realidad. “Esto no es fácil, estar parado acá no es fácil, enfrentar a uno de los mejores equipos del mundo no es fácil, esto es premio al esfuerzo y valentía". Agradeció al entrenador Oliver Glasner por llevar al grupo hasta ese lugar y hacerlos “creer que el equipo puede derribar gigantes”.

Finalmente, Muñoz dejó un duro mensaje contra la UEFA, luego de sacar al Crystal Palace de la Europa League por incumplir las reglas de multipropiedad con el Lyon. Sentenció que “lo más justo es que nosotros estemos en el lugar en donde debemos estar”, aunque fue claro al decir que si les toca bajar a la Conference League, lo harán con la responsabilidad que los caracteriza.

“Es un tema que no nos compete mucho a nosotros, esto ya se nos sale de las manos, pero es triste. Nosotros trabajamos, luchamos y somos merecedores de ese cupo directo en Europa League. Son decisiones que tomará la gente extraoficial. Lo más justo es que nosotros estemos en el lugar en donde debemos estar. Esperemos, Tenemos fe. De no tener esperanza, vamos a seguir trabajando y luchando para poner el nombre de este lindo en club en lo más alto, así sea en la Conference, Europa, Champions o lo que sea, seguir dando lo mejor”, cerró.