Muriel marcó triplete con Orlando City en la Leagues Cup: vea aquí los goles

Orlando City enfrentó al Necaxa en la Leagues Cup. El delantero colombiano Luis Fernando Muriel se reportó en el marcador del partido con tres goles, mismos que le dieron el paso a la siguiente ronda al equipo estadounidense.

El jugador colombiano de 34 años, que juega su segunda temporada con Orlando City, marcó tres goles en apenas 11 minutos. El marcador se abrió a los 14 minutos con gol de Martín Ojeda para el equipo mexicano.

Tan solo dos minutos después, el hijo de Santo Tomás, Atlántico, puso el 2-0 en el marcador con un certero tanto de cabeza tras pase de Iván Angulo, gol con el que ya ganaba su equipo y se perfilaba como el jugador MPV del partido (Most Valuable Player), lo que en español significa el mejor jugador de la cancha.

Muriel with a brace in only two minutes for Orlando! 😎💜



Watch @OrlandoCitySC vs. @ClubNecaxa live with MLS season Pass on Apple TV 📺 https://t.co/ZdvqorPoWf pic.twitter.com/a07bLt6kLm — Leagues Cup (@LeaguesCup) August 6, 2025

Se segunda anotación llegó a través de la misma vía, esta vez con un centro desde sector izquierdo que definió de ‘palomita’. Esto significó el 3-0 parcial en el marcador.

Three goals, three points and Man of the Match pres. by GEICO for Luis Muriel ⚽️⚽️⚽️



Gran noche del colombiano con @OrlandoCitySC en #LeaguesCup2025 💜 pic.twitter.com/vyminsyjk9 — Leagues Cup (@LeaguesCup) August 7, 2025

El tercero del colombiano llegó al minuto 45+3 del primer tiempo, con un remate racero desde el borde del área con la asistencia del futbolista argentino Orlando Ojeda.

Aquí podrá ver todos los goles que se marcaron en el partido, en total fueron 6, cinco para el equipo estadounidense y apenas uno para el mexicano.

Goles ⚽️ Goals ⚽️ Bangers ⚽️ Golazos ⚽️



Enjoy all of today's #LeaguesCup2025 goals 📹 pic.twitter.com/rBcEQD4L2B — Leagues Cup (@LeaguesCup) August 7, 2025

Con este triunfo se aseguró el paso a los cuartos de final del torneo. Orlando City se clasificó tercero con 7 puntos en tres partidos que se jugaron de la fase de grupos con 18 equipos, a esta ronda avanzan los cuatro mejores equipos de los grupos entre la Liga MLS y la Liga MX.

Con estos tres goles, Luis Muriel acumula 14 tantos con el equipo americano en 43 partidos de la temporada 2024-25 y 29 en la edición 2025-26, anotó en 10 compromisos, de los cuales su equipo sumó 8 victorias y 2 derrotas.

La próxima presentación del Orlando City será frente al equipo de Leonel Messi, Inter de Miami, por de la fecha 26 de la Liga de Estado Unidos el 10 de agosto en el Exploria Stadium.