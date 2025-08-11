Nelson Deossa se ilusiona con jugar el Mundial 2026 con la Selección Colombia: “El sueño es ese”

Nelson Deossa concedió su primera rueda de prensa como nuevo jugador del Real Betis. El volante colombiano, que brilló con Monterrey en el pasado Mundial de Clubes, fue adquirido por el club español a cambio de 14 millones de euros, una cifra récord para el club mexicano en una transferencia.

En su primer contacto con los medios de comunicación, Deossa expresó su sueño de jugar el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 con la Selección Colombia y dio detalles sobre cómo se encuentra físicamente, de cara al inicio de la temporada 2025/2026.

¿Qué dijo Nelson Deossa?

Sobre su llegada

“Contento, desde que llegué y me presenté al plantel, me recibieron con una calidez humana increíble. Te hacen sentir como si ya llevaras un buen tiempo en la institución. Contento de pertenecer a esta institución y de tener esta gran oportunidad para mi vida”.

¿Qué le dijo Sergio Canales?

“Lo hablé con Canales, me convenció mucho, me habló muy bien de la institución, la calidad de personas que hay. Eso también te ayuda y te genera confianza para tomar la decisión que fue venir acá”.

¿Qué le dijo el Cucho Hernández?

“El Cuchito, que actualmente está acá, me lo confirmó nuevamente, me dijo la clase de personas que había y optamos por venir acá”.

¿Sueña con jugar el Mundial 2026?

“El sueño de todo jugador es representar a su país, ahorita que tenemos la oportunidad de clasificar al Mundial, el sueño es ese, poder estar en la convocatoria, poder ir al Mundial y la verdad que se le hace ilusión a uno”.

¿Podrá estar en el debut del Real Betis?

“Ojalá, Dios permita que pueda estar para el lunes, aún no lo sé, estoy en la fase final de mi recuperación. Mi juego es más ofensivo, siempre he sido un atacante más, hoy en día el fútbol es más moderno, para atacar hay que saber defender”.

¿Cuándo debuta el Real Betis?

El primer partido del Real Betis en LaLiga de España 2025-2026 será el próximo lunes 18 de agosto, cuando visite al Elche en el Estadio Manuel Martínez Valero, a partir de las 2:00PM, hora colombiana. Tal y como lo comentó el volante de 25 años, su presencia, por ahora, se encuentra en duda para este compromiso.