Toda actividad tiene riesgo, manejar bicicleta tiene riesgo de caerse: Saade tras muerte de M. Uribe

Colombia

El jefe de Despacho de la Presidencia de la República, Alfredo Saade, se sumó a las voces de lamentó por el fallecimiento del senador Miguel Uribe y rechazó que haya sectores interesados en responsabilizar al presidente Gustavo Petro por este ataque.

“Primero, lamentar la muerte de Miguel, un muchacho que tenía todo un futuro por delante. Mandarle a la familia un abrazo de solidaridad, lleno de amor, de paz, y que el país siga orando para que las cosas puedan dar un vuelco en este ambiente electoral que lo han querido manchar de sangre”, comenzó señalando el funcionario.

Saade hizo un llamado para “que el país tenga claro que no se puede seguir insinuando que el presidente Petro tiene culpa en este homicidio. El país tiene que tener claro que el presidente Petro siempre ha buscado la paz de la nación, a pesar de ser un hombre perseguido por sus adversarios. Lo único que ha buscado es la paz para la nación”.

El jefe de despacho y mano derecha del presidente Petro, respondiendo frente a si los demás candidatos han expresado nuevas preocupaciones, hizo unas declaraciones que han causado polémica: “Bueno, la actividad política siempre tiene un riesgo. Yo no creo que esto haya aumentado el miedo a los candidatos, como dicen algunos. Toda actividad tiene un riesgo. Manejar bicicleta tiene un riesgo de caerse, tropezarse o que lo atropelle un vehículo. Y más nuestra actividad pública en un país tan convulsionado, no de ahora, porque esto es un país que está convulsionado en los últimos 200 años de muerte, guerra, asesinatos y de sacar al adversario como sea del camino”.

Eso sí, dijo que “como gobierno el presidente Petro y nosotros exigimos y pedimos a la justicia que se llegue a esas personas que fueron las que dieron la orden de asesinar al senador. Claro está que en este gobierno la muerte de un precandidato o de un senador o de cualquier ser humano duele, como nos duele a todos”.

El funcionario concluyó señalando que “esto no es un tema del gobierno nacional. Esto es un tema de toda una nación, donde debemos unirnos para poder avanzar y llamar a la calma, para que las autoridades hagan lo que tienen que hacer con respecto al asesinato del senador Miguel Uribe”.

En la tarde de este lunes 11 de agosto se realizará un consejo de seguridad nacional, en cabeza del presidente Petro, quien dará “las directrices que ha dado desde un principio, que es salvaguardar la vida, los bienes y la honra de todos los ciudadanos colombianos, sea cual fuere. Y lógicamente más a esas personas que aspiran a llegar a ser presidente de la República de Colombia”.