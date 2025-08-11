Santa Marta se une al luto por Miguel Uribe: mensajes de paz y rechazo a la violencia política

Santa Marta

La capital del Magdalena se unió al clamor de paz y solidaridad luego del fallecimiento del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, hecho que despertó la indignación por la violencia política y unió a los dirigentes en un fuerte llamado a la convivencia pacífica.

El alcalde Carlos Pinedo Cuello repudió el ataque, reiteró la exigencia de justicia y envió un mensaje de condolencias a la familia de Miguel.

“La muerte de Miguel es un golpe doloroso para Colombia. Desde Santa Marta rechazamos con firmeza este acto de violencia que enluta a la democracia y exigimos que la justicia actúe con toda la contundencia. Hoy más que nunca debemos unirnos, sin importar las diferencias políticas, para defender la paz y la vida”, afirmó.

Por su parte, el senador del Centro Democrático, Honorio Henríquez, lamentó la partida de Miguel Uribe Turbay, afirmando que “se fue un líder valiente que luchó por sus convicciones y por un país mejor”.

Agregó que “este crimen no puede quedar impune. Desde el Magdalena y el Centro Democrático exigimos garantías para el ejercicio político y reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de la democracia".

Los concejales del Distrito de Santa Marta, superando diferencias ideológicas mostraron unidad frente al crimen que ha sacudido al país, y al respecto el cabildante José Ordóñez manifestó que si bien “no necesitamos estar unidos políticamente, sí debemos convivir respetuosamente en la diferencia”.

El obispo de la Diócesis de Santa Marta, José Mario Bacci, hizo un llamado a la reconciliación y al respeto por la vida en medio del dolor que embarga al país, “no podemos permitir que la violencia siga escribiendo nuestra historia. La memoria de Miguel Uribe Turbay debe impulsarnos a construir puentes, sanar heridas y trabajar juntos por una Colombia donde las diferencias se resuelvan con diálogo y no con armas”.

Desde Santa Marta, líderes y ciudadanos coinciden en que el mejor homenaje es trabajar por la unidad, cultivar la paz y garantizar que estos hechos de violencia política no se repitan.